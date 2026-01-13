Cidade sueca de Malmö se destaca por sustentabilidade e diversidade cultural

Fundada no final do século 13 no condado de Scania, Malmö foi originalmente parte do reino da Dinamarca até ser cedida à Suécia em 1658, com o Tratado de Roskilde.
A cidade portuária fica no sul da Suécia, na margem do canal de Öresund, no Mar Báltico, que separa o país da vizinha Dinamarca. A Ponte de Öresund, que liga a capital dinamarquesa Copenhague a Malmö. Com 7.845 metros de comprimento, é a maior ponte rodoferroviária da Europa em relação à altura do vão acima do nível da água.
Ela se tornou uma das primeiras cidades industriais da Península da Escandinávia, sendo berço de grandes empresas como a Kockums, Skanska e Scania AB.
Com uma transformação urbana significativa no início do século 21, evoluiu de polo industrial para centro de inovação urbana, biotecnologia, TI e logística, com forte presença da Universidade de Malmö, que foi fundada em 1998.
De acordo com dados mais recentes, a cidade de Malmö tem 339 mil habitantes. A Região Metropolitana, por sua vez, tem 780 mil moradores.
Malmö é a terceira cidade mais populosa da Suécia, atrás apenas da capital Estocolmo e de Gotemburgo.
Ela está entre as dez cidades do mundo em mobilidade por bicicleta, um dado que contribui para colocá-la entre as mais sustentáveis. Malmö conta com infraestrutura dedicada e fácil mobilidade urbana para essa modalidade de transporte. O turista pode alugar bicicleta para explorar a cidade e seus parques pelo extenso sistema de ciclovias
O bairro Bo01 - Cidade do Amanhã -, inaugurado em 2001, foi planejado como um espaço 100% sustentável em abastecimento energético renovável.
Ele serviu de modelo para o moderno distrito Västra Hamnen e o icônico arranha-céu futurista Turning Torso, desenhado pelo famoso arquiteto espanhol Santiago Calatrava que é um símbolo da cidade moderna e sustentável.
Parte das atrações imperdíveis de Malmö está no centro histórico, como a Stortorget, principal praça da cidade, que é rodeada por prédios do século 16 e ponto de encontro central.
Em relação à arquitetura, além do Turning Torso há o Castelo de Malmö, o Malmöhus, uma fortaleza renascentista de 1434 que abriga atualmente museus e jardins.
Para quem visa o turismo cultural, há o Moderna Museet Malmö, um museu que exibe arte contemporânea nacional e internacional em um edifício histórico, e o Malmö Konsthall, uma das maiores galerias de arte contemporânea da Europa, premiada por sua iluminação natural e design arquitetônico aberto à comunidade.
A cidade abriga uma sociedade extremamente multicultural. Grandes ondas migratórias desde os anos 1950 transformaram o perfil demográfico, incluindo grupos dos Bálcãs, Ásia e Europa Oriental.
Em bairros como Möllevången e Bo01, jovens profissionais e criativos convivem com tradições, resultando em um cenário urbano inclusivo e inovador.
A cidade também tem força no futebol, com o centenário Malmö FF, clube que é o maior campeão da história do esporte na Suécia. A equipe disputa seus jogos no Eleda Stadion.
Malmö é a terra natal do ex-atacante Zlatan Ibrahimovic, que defendeu potências como Milan, PSG e Barcelona, e é considerado o maior jogador sueco da história.
Com todas essas características, Malmö inspira debates sobre mobilidade urbana, multiculturalismo e desenvolvimento econômico em um contexto europeu conectado.