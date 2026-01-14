Estilo de Vida

Como conviver com vizinhos no maior prédio residencial do mundo: 5 mil apartamentos

Um edifício localizado em Hangzhou, na China, é considerado o maior prédio residencial do mundo.

Além da imponência arquitetônica, o Regent Park International Center revela tanto sua capacidade de abrigar uma “cidade vertical” quanto os desafios de viver em um espaço tão concentrado.

O edifício abriga cerca de 5 mil apartamentos, tem uma altura de 206 metros e aproximadamente 30 mil moradores.

Na parte interna, existem escolas, mercados, consultórios médicos, espaços de lazer e até sistemas de entrega automatizados.

Inicialmente, o prédio, inaugurado em 2013, foi pensado para ser um hotel de luxo de seis estrelas.

Ao todo, são 39 andares com corredores e passarelas que conectam os blocos.

Além disso, os moradores têm acesso a controles biométricos e gestão robótica de recursos como a água.

A estrutura funciona como um forte apelo 'funcional': linhas retas, formas geométricas e ausência de decorações.

Apesar da promessa de praticidade, a experiência de morar ali varia muito. Nos andares superiores, há apartamentos espaçosos e confortáveis com vista privilegiada.

Já nas áreas inferiores, antigos lofts foram transformados em estúdios minúsculos, muitas vezes sem janelas.

Em alguns casos, imóveis de mais de 140 m² foram divididos em até oito microapartamentos, cada um com uma minicozinha, prática que se multiplicou por todo o edifício.

Durante seu auge, o Regent International foi apelidado de “prédio das celebridades”, por atrair influenciadores e simbolizar status em Hangzhou.

No entanto, a mistura de residências com empresas e a densidade populacional excessiva comprometeram limpeza, segurança e convivência entre vizinhos.

A superlotação se tornou evidente em elevadores, corredores e áreas comuns, deixando transparecer as fragilidades do projeto.

Hoje, embora ainda mantenha grande população e desperte curiosidade de visitantes que querem conhecer essa espécie de cidade vertical, o prédio é visto com ressalvas.

A autonomia interna, em vez de fortalecer laços comunitários, muitas vezes resulta em isolamento, anonimato e sensação de aperto.

Hangzhou, onde fica o o Regent International, é a capital da província de Zhejiang, no leste da China, situada às margens do famoso Lago Oeste (West Lake), um dos cartões-postais mais visitados do país.

Com mais de 10 milhões de habitantes, a cidade é considerada um dos centros tecnológicos e econômicos mais dinâmicos da China.

Historicamente, Hangzhou foi um dos pontos finais da Rota da Seda e encantou viajantes como Marco Polo, que a descreveu como uma das mais belas cidades do mundo.

Atualmente, Hangzhou mistura ares de cidade histórica com arranha-céus futuristas, shopping centers e grandes centros de convenções

