Estilo de Vida Maior pomar de jabuticaba do planeta fica no Brasil e faz até vinho da fruta A cidade de Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia, tem o maior pomar de jabuticaba do mundo. Fica na Fazenda Jabuticabal, no distrito de Nova Fátima. O local é aberto para visitação na temporada de jabuticabas, entre o início de setembro e meados de outubro. Por Flipar