Galeria A incrível experiência de passear por Cesky Krumlov: uma ‘viagem’ para a Idade Média ?eský Krumlov é uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa Central. Localizada no sul da República Tcheca (hoje chamada de Tchéquia), ela é conhecida por seu charme histórico, arquitetura renascentista e atmosfera pitoresca.. Por Flipar

Xth-Floor - wikimedia commons