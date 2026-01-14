Descubra como o café solúvel surgiu para resolver um problema macroeconômico

Embora tentativas de criar um café de preparo rápido existam desde o século 17, foi apenas no século 20 que a tecnologia alavancou de vez.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Nescafé solúvel ganhou projeção internacional ao ser incluído nos kits de emergência dos soldados norte-americanos.
A partir dali, a bebida se consolidou algo prático, leve e fácil de preparar.
O café instantâneo deixou de ser apenas uma solução logística ou industrial e passou a fazer parte do cotidiano de lares, escritórios e cafeterias ao redor do mundo.
A produção do Nescafé solúvel começa no campo, com o cultivo do café, especialmente das variedades arábica e robusta.
Cada tipo de semente apresenta características distintas de sabor, resistência e teor de cafeína.
O processo agrícola envolve germinação, crescimento das mudas, plantio em regiões de clima adequado, floração, frutificação e colheita, que pode ser manual ou mecanizada.
Após a colheita, os grãos passam por etapas essenciais de beneficiamento, como despolpa, fermentação controlada, lavagem e secagem, garantindo qualidade e estabilidade para a etapa industrial.
Nas fábricas, os grãos selecionados são limpos, torrados em altas temperaturas (200°C) e resfriados rapidamente para preservar aromas e sabores.
Em seguida, passam por moagem específica e entram nos extratores industriais, onde são misturados com água quente sob pressão controlada, resultando em um café líquido altamente concentrado.
Então, essa 'versão concentrada' passa por processos de evaporação a vácuo e congelamento rápido, formando lâminas que posteriormente são quebradas em grânulos de 2 a 3 milímetros.
Em câmaras de vácuo, a água congelada passa diretamente do estado sólido para o gasoso sem virar líquido.
Esse método é fundamental para manter as características sensoriais do café original, gerando um produto seco, estável e de longa durabilidade.
Após isso, o Nescafé solúvel é embalado automaticamente em alta velocidade — até 280 potes são selados por minuto!
O produto final é hermeticamente fechado e distribuído para diferentes mercados, com uma vida útil de até 24 meses.
Criado para resolver problemas de excesso de produção, o café solúvel se transformou em um item essencial da rotina moderna, oferecendo rapidez e praticidade sem abrir mão do sabor do café.