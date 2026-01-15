Entretenimento Conheça os enredos do Carnaval de São Paulo para 2026 As escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo se preparam para os desfiles de 2026, que acontecerão nos dias 13 e 14 de fevereiro. Elas, então, apostam em enredos variados, que vão de homenagens à narrativas históricas, afros e rurais. Por Flipar

Foto: Felipe Araujo/Liga-SP