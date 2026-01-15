Estilo de Vida

Curiosidade: Onde começam e onde terminam as maiores rodovias do mundo

Muitos viajantes curtem pegar uma estrada. E algumas são bem longas e inspiram aventureiros. Veja quais são as rodovias mais longas do mundo e saiba onde elas começam e onde terminam.

Panamericana (Três Américas) - 48.000 km - Liga a Baía de Prudhoe, no Alaska, a Udhuaia, no Sul da Argentina. 48 mil km!

A Rota Panamericana passa por 14 países: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Canadá e Estados Unidos.

Ela se estende ao longo da costa Oeste do continente, sendo interrompida somente pela falha de Darièn, no Panamá, que tem 160 km de extensão.

National 1 (Austrália) - 14.500 km - É um anel rodoviário que permite percorrer o país inteiro.

A National Highway da Austrália foi criada em 1955 e tem vias duplas ou simples que cortam todos os estados do país.

Transiberiana (Rússia) - 11.000 km - Vai de São Petersburgo, na parte europeia da Rússia, até Vladivostok, no extremo da parte asiática do país, além de Mongólia, China e o Mar do Japão.

A rodovia Transiberiana corta sete estados russos e passa também pelo Cazaquistão. A sua construção durou desde 1891 até 1916 e em 2002 a eletrificação foi finalizada.

TransCanada (Canadá) - 7.821 km - Começa em Victoria e termina em Saint Jean.

Esta via, construída em 1950, conecta as 10 províncias, ligando algumas das maiores cidades do Canadá

Golden Quadrilateral (Índia) - 5.846 km - Liga as quatro maiores cidades do país: Déli, Mumbai, Chennai e Calcutá.

Concluída em 2012, tem trechos de quatro e até seis pistas, com grande tráfego o ano inteiro.

China National 010 (China) - 5.700 km - Anel viÃ¡rio que liga as provÃ­ncias de Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Jiangsu, Xangai, Zhejiang, Fujian e Guangdong.

Seu nome é Tongsan Expressway, mas é conhecida como Nacional 010.

US Route 20 (EUA) - 5.415 km. Começa na US 101, em Newport, e vai até a US Route 2, em Bostonssachusetts. Faz a ligação do Oeste com o Leste dos Estados Unidos.

Construída em 1926, tem diversos acessos para outras estradas ao longo do percurso, em grandes cidades. Entre elas, Cleveland, Chicago e Springfield.

US Route 6 (EUA) - 4.860 km - Também faz ligação entre o Oeste e o Leste dos Estados Unidos. Começa na US 395, em Bishop, e vai até a Route 6A, em Provincetown, Massachussets.

Construída em 1926, passa pelos estados de Utah, Colorado, Indiana e Ohio, entre outros.

Interstate 90 (EUA) - 5.158 km - Interstate 90 - Faz parte do sistema interestadual de autoestradas dos EUA. ConstruÃ­da em 1956.

Atravessa treze estados: Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota do Sul, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova Iorque e Massachusetts.

Interstate 80 (EUA) - 4.666 km - Conecta a região de São Francisco, na Califórnia, a Teaneck em Nova Jérsei no sentido leste-oeste.

Construída em 1956, passa por 11 estados e o trecho de Utah é o mais perigoso por causa da grande presença de animais que invadem a pista. Há muito atropelamentos.

