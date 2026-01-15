Artistas veteranos fazem campanha por mais espaço na TV

Liderado pelo empresário Marcus Montenegro, o movimento enfatiza que “o talento não tem prazo de validade” e denuncia a diminuição de papéis de destaque para veteranos. Além disso, busca ressaltar a importância para a cultura, para a memória da TV brasileira e para os jovens desses artistas.
Nathalia Timberg - uma das atrizes mais icÃŽnicas do paÃs, com mais de sete dÃ©cadas de carreira. Timberg continua sendo referÃªncia na dramaturgia brasileira, conhecida por personagens marcantes que atravessam geraÃ§Ãµes. Sua Ãºltima participaÃ§Ã£o em produÃ§Ã£o televisiva foi em 'FuzuÃª' em 2023, apÃ³s quatro anos desde 'Dona de Mim' em 2019.
Beth Goulart - filha dos lendários Nicette Bruno e Paulo Goulart, também integra o manifesto. Com carreira iniciada nos anos 1970, participou de clássicos como 'Selva de Pedra' e 'O Clone'. Seu último trabalho em novela foi 'Gênesis' em 2021, da Record.
Stênio Garcia - com mais de 70 anos de carreira e inúmeros papéis que marcaram a televisão brasileira, participou do vídeo defendendo mais espaço para atores experientes. Sua última novela completa foi 'Salve Jorge' em 2012, antes disso, atuou apenas em participações esporádicas em séries.
Nívea Maria - com longa trajetória em novelas, cinema e teatro, participou do elenco de 'Êta Mundo Melhor' em 2025. Antes disso, sua última novela foi 'A Dona do Pedaço' em 2019, consolidando décadas de atuação marcante no audiovisual brasileiro.
Analu Prestes - A atriz, cenógrafa e figurinista atuou pela última vez em novela em 'Amor Perfeito' em 2023.enquanto o ator pernambucano
Ernani Moraes - com vasta carreira no teatro, cinema e TV, participou em 2025 da novela 'Dona de Mim'; antes disso, seu último trabalho em novela havia sido 'Nos Tempos do Imperador' em 2021.
Fúlvio Stefanini - com mais de cinco décadas de carreira em novelas clássicas, teve sua última participação em 'Amor à Vida' em 2013.
Flávia Monteiro - ativa desde a década de 1980, teve como último trabalho de longa duração a novela 'Gênesis' em 2021.
Ana Beatriz Nogueira - teve sua última participação em novela em 'Mania de Você' em 2024, após trabalhos em 'Todas as Flores' em 2022 e 'Um Lugar ao Sol' em 2021, também apoiou o movimento.
Ana Lúcia Torre - que atualmente se dedica mais ao teatro e cuja última novela foi 'Fuzuê' em 2024, foi outra atriz consagrada que apoiou a causa.
Ana Rosa - com carreira iniciada nos anos 1960 e passagem por diversas emissoras. Ao longo das décadas, participou de novelas marcantes e consolidou seu nome na teledramaturgia nacional. Sua última novela foi “A Lei do Amor”, exibida em 2016.
Angela Vieira - construiu uma trajetória sólida no teatro, no cinema e na televisão desde os anos 1970, sendo reconhecida por personagens de forte carga dramática. Na TV, atuou em diversas produções de destaque, e sua última novela foi “Além da Ilusão”, exibida em 2022.
Bete Mendes - é uma atriz com destaque no cinema e na televisão brasileira a partir dos anos 1970, com trabalhos relevantes em novelas e filmes. Sua última participação em novela foi em “Garota do Momento”, exibida em 2024.
Bárbara Bruno - filha de Nicette Bruno e Paulo Goulart, atua desde a infância e desenvolveu carreira consistente no teatro e na televisão. Sua última aparição em “Gênisis” da Record, exibida em 2021.
Diversos outros artistas, como Diogo Vilela, Lu Grimaldi, Ana Botafogo e Ingra Lyberato, tambÃ©m manifestaram apoio Ã iniciativa nas redes sociais.