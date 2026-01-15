Artistas veteranos fazem campanha por mais espaço na TV

Nathalia Timberg - uma das atrizes mais icÃŽnicas do paÃ­s, com mais de sete dÃ©cadas de carreira. Timberg continua sendo referÃªncia na dramaturgia brasileira, conhecida por personagens marcantes que atravessam geraÃ§Ãµes. Sua Ãºltima participaÃ§Ã£o em produÃ§Ã£o televisiva foi em 'FuzuÃª' em 2023, apÃ³s quatro anos desde 'Dona de Mim' em 2019.