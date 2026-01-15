Estilo de Vida Saúde e beleza no verão! Dicas para cuidados com pele e cabelos Com o verão, que começou em 21 de dezembro, aumenta a exposição ao sol, à água do mar e ao cloro das piscinas. É preciso redobrar os cuidados com a pele e os cabelos. Veja dicas importantes para que você possa curtir a estação em prejudicar a saúde e a beleza! Por Flipar

pixabay