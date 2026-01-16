Matthew McConaughey registra imagem e voz para se proteger da inteligência artificial

A medida visa a impedir que tecnologias generativas reproduzam sua identidade sem consentimento.
A estratégia inclui registros de frases icônicas como “Alright, alright, alright” e clipes curtos, reforçando um limite legal contra deepfakes e usos indevidos de sua voz e rosto em conteúdos gerados por IA.
A ação representa um movimento pioneiro entre artistas preocupados com a proteção digital de suas personalidades.
McConaughey não é contrário à IA — ele investe na área e já colaborou com empresas de voz artificial — mas quer garantir que qualquer uso de sua imagem ou voz ocorra somente com autorização, consentimento e atribuição adequados.
Matthew McConaughey tem um livro autobiográfico na praça. “Sinal Verde” já tinha sido lançado nos Estados Unidos em 2020, mas ganhou uma atualização em 2024, e, agora, uma tradução no Brasil.
O livro não é uma autobiografia tradicional, mas reúne lições de vida e carreira, detalhando sua decisão de largar Direito para estudar cinema, o casamento com Camila Alves e a influência da cultura brasileira na família.
McConaughey reflete sobre pausas, perdas e aprendizados, mantendo otimismo e ensinando aos filhos a valorizar oportunidades, seguindo sua filosofia de “sinais verdes”.
McConaughey é casado com a brasileira Camila Alves desde 2012, e o casal tem três filhos: Levi (nascido em 2008), Vida (nascida em 2010) e Livingston (nascido em 2012). A família vive em um rancho no Texas, onde McConaughey também trabalha como professor na Universidade do Texas.
Além disso, em entrevista ao jornal “O Globo”, ele revelou ter assistido ao filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e foi só elogios ao longa, dirigido por Walter Salles e que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional.
Ele comentou: “É um filme deslumbrante. Sentimos orgulho e alívio por ver uma história tão pessoal ressoar no mundo todo. É um sinal verde para os artistas brasileiros e um lembrete do poder de contar a verdade”.
Matthew David McConaughey nasceu em 4 de novembro de 1969, em Uvalde, Texas, EUA. Ele completou seu ensino superior na Universidade do Texas em Austin, onde obteve um Bacharelado em Rádio-Televisão-Cinema.
McConaughey iniciou sua carreira no cinema com o filme 'Jovens, Loucos e Rebeldes' (1993), dirigido por Richard Linklater. Este papel lhe conferiu reconhecimento imediato.
Nos anos seguintes, McConaughey estrelou filmes como 'Tempo de Matar' (1996) e 'Contato' (1997), e aos poucos foi se consolidando como um nome forte na indústria cinematográfica.
Durante a década de 2000, McConaughey se tornou conhecido por suas atuações em comédias românticas como 'O Casamento dos meus Sonhos' (2001), 'Como Perder um Homem em 10 Dias' (2003) e “Armações do Amor”, (2006).
Após o sucesso em comédias românticas, McConaughey diversificou sua carreira com papéis dramáticos em filmes como 'Amor Bandido' (2012) e 'Magic Mike' (2012).
Em 'Clube de Compras Dallas' (2013), McConaughey interpreta Ron Woodroof, um eletricista do Texas diagnosticado com AIDS que, após ser informado de que teria apenas 30 dias de vida, recorre a tratamentos alternativos e contrabandeia medicamentos não aprovados para ajudar outros pacientes.
Para o papel, o ator precisou perder cerca de 21 kg e sua atuação lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator em 2014, além de prêmios como o Globo de Ouro, Screen Actors Guild Award e Critics Choice Awards.
Em 2014, McConaughey estrelou a primeira temporada da premiada série 'True Detective'. Sua atuação recebeu elogios da crítica e lhe rendeu uma indicação ao Emmy em 2014 na categoria “Melhor Ator em Série de Drama”
No mesmo ano, McConaughey estrelou 'Interestelar' (2014), dirigido por Christopher Nolan. No filme, ele interpreta Cooper, um piloto e engenheiro que lidera uma missão espacial para salvar a humanidade.
A produção recebeu cinco indicações ao Oscar, incluindo Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som, Melhor Direção de Arte e Melhores Efeitos Visuais e venceu nesta última categoria.
Desde então, Matthew participou de diversos projetos. Entre esses filmes estão: 'O Mar de Árvores' (2015), 'Ouro e Cobiça' (2016), 'Um Estado de Liberdade' (2016), 'White Boy Rick' (2018), 'Calmaria' (2019), 'The Beach Bum: Levando a Vida Numa Boa' (2019) e 'Magnatas do Crime' (2019).
Na dublagem, deu voz a Buster Moon em 'Sing' (2016), 'Sing 2' (2021), Beetle em 'Kubo e as Cordas Mágicas' (2016), Cowboypool em 'Deadpool e Wolverine' (2024), entre outros.
Em 2025, McConaughey retornou ao cinema com os filmes 'Os Rivais de Amziah King' e 'O Ônibus Perdido', este último baseado no incêndio de Camp Fire na Califórnia.
Ele fundou a 'Just Keep Livin Foundation', dedicada a ajudar adolescentes a levar vidas ativas e fazer escolhas saudáveis. Em 2016, recebeu o prêmio Creative Conscience por seu trabalho filantrópico.