Wagner Moura mantém vínculo com Salvador apesar da vida em Los Angeles

Em Salvador, cidade onde nasceu, Wagner mantém uma casa próxima ao mar, em uma região marcada pela presença de um farol, um dos símbolos mais fortes da paisagem local. O imóvel funciona como refúgio quando retorna ao país, longe do ritmo acelerado das grandes produções.
O farol, nesse contexto, ganha um significado simbólico. Assim como essas construções orientam navegantes, o espaço em Salvador representa um ponto de retorno e identidade para o ator, conectando a vida internacional em Los Angeles às raízes baianas que continuam presentes.
Mas falemos sobre faróis. Eles, aliás, são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Eles servem de guia para a aproximação da costa.
Geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo.
Farol da Barra, Salvador (BA) - Um dos mais bonitos e significativos do mundo. Construído em 1698 , é o mais antigo do Brasil. Servia para orientar os comandantes das embarcações que chegavam à baía de Todos os Santos levando açúcar e outras especiarias para a Europa.
No Carnaval, o Farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. Ela se repete todos os anos.
Kiz Kulesi, Turquia - Fica em Istambul e foi construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oposto.
Farol de Neist Point, Escócia - Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, situa-se à beira de gigantescas falésias.
Farol de Cape Otway, Austrália - Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália
Farol de Lindau, Alemanha - Fica no lago Lindau, na cidade homônima, fronteira da Alemanha com Áustria e Suíça. Construído em 1856, em frente à estátua de Leão Bávaro, esculpida em mármore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relógio.
St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos - Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas.
Torre de Hércules, Espanha - Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO.
Peggys Point Lighthouse, Canadá - Construído em 1915, fica em uma das entradas da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia.
Farol de Fanad, Irlanda - Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada..
Farol de Enoshima, Japão - Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura.
Farol de Tourlitis, Grécia - Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado.
Farol de Aveiro, Portugal - Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal. E aí, conhecia algum desses?