Maestra da Sinfônica de Minas é demitida após crítica sobre salários

Única mulher a comandar a Sinfônica mineira em 50 anos, ela afirmou em audiência pública na ALMG que a orquestra é “a mais mal paga deste país”. Na ocasião, citou que iniciantes recebem R$ 1.618,72 por mês, o que daria “R$ 66 por dia”.
Em discurso emocionado, declarou: “Não é possível que um governo considere que um salário de R$ 1.600 seja justo para um músico, que estudou pelo menos 20 anos… Eu suplico que esse assunto seja levado a sério”. Vejamos mais sobre grandes orquestras pelo mundo, então?
Fundada em 1842, a Orquestra Filarmônica de Nova Iorque estreou em 7 de dezembro do mesmo ano, ou seja, está para fazer 183 anos. Ela é uma das instituições culturais mais importantes dos Estados Unidos e é reconhecida por sua abordagem inovadora.
Com sua fundação em 1882, a Filarmônica de São Petersburgo carrega uma rica tradição de excelência musical. Considerada a mais antiga da Rússia, ela é renomada por suas interpretações de compositores russos clássicos, como Tchaikovsky.
Seus concertos acontecem no Salão de Concertos da Filarmónica, um dos principais locais culturais de São Petersburgo, contribuindo e muito para o cenário da música moderna.
Estabelecida em 1990, a Orquestra Nacional Russa rapidamente conquistou um lugar de destaque no cenário musical mundial. Seu repertório é focado em compositores russos e abrange tanto obras tradicionais quanto contemporâneas.
Fundada em 1904, a Orquestra Sinfônica de Londres é conhecida por sua grande versatilidade e excelência técnica. Ela se destaca por seu amplo repertório, que inclui tanto as obras clássicas quanto as mais modernas.
Sua residência no Barbican Centre é um ponto de referência para a música erudita em Londres, e suas gravações para o cinema ampliam sua notoriedade internacional.
Com sua longa história que remonta a 1842, a Orquestra Filarmônica de Viena é um ícone da música clássica, associada aos maiores compositores da Áustria, como Beethoven e Strauss.
Famosa por sua interpretação refinada e suas tradições, a orquestra é conhecida especialmente pelo Concerto de Ano Novo, evento transmitido globalmente. Sua sede no 'Musikverein', em Viena, é uma das mais prestigiadas do mundo.
Fundada em 1939, a Orquestra Sinfônica de San Francisco é reconhecida por sua habilidade em equilibrar a tradição clássica com a música contemporânea.
Com mais de 140 anos de história, a Orquestra Sinfônica de Boston é uma das mais respeitadas dos Estados Unidos, representando uma das 'Big Five' (cinco maiores orquestras do país). Seu palco principal, o 'Symphony Hall', é renomado por sua acústica impecável.
Desde sua fundação em 1888, a Orquestra do Concertgebouw de Amsterdã, da Holanda, tem sido uma das mais reconhecidas da Europa. A orquestra realiza concertos no famoso 'Concertgebouw', um dos locais mais prestigiosos do mundo em termos de acústica.
Criada em 1983, a Orquestra Festival de Budapeste surge como uma das principais instituições culturais da Hungria, reconhecida por seu repertório que mistura peças clássicas e modernas.
Fundada em 1919, a Orquestra Filarmônica de Los Angeles é um dos pilares da música erudita nos Estados Unidos. Sob a direção de renomados maestros, a orquestra se caracteriza por seu repertório eclético.
Estabelecida em 1891, a Orquestra Sinfônica de Chicago é reconhecida por seu som robusto e suas performances memoráveis. Com um vasto repertório, que vai da música clássica ao contemporâneo, a orquestra é uma das mais respeitadas do mundo.
Encerrando a galeria com a Orquestra Filarmônica de Berlim, fundada em 1882 - uma das mais proeminentes orquestras do mundo. Com uma história de associações com grandes maestros como Herbert von Karajan, a orquestra é conhecida por sua sonoridade única e técnica refinada.
Sua sede na Filarmônica de Berlim, um espaço de arquitetura moderna, é reconhecida globalmente pela sua extraordinária acústica. E aí, já acompanhou algumas dessas Orquestras?