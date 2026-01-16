Entretenimento

Maestra da Sinfônica de Minas é demitida após crítica sobre salários

A maestra Ligia Amadio foi demitida da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais após quase três anos no cargo, cerca de um mês depois de criticar publicamente os baixos salários pagos aos músicos.

Única mulher a comandar a Sinfônica mineira em 50 anos, ela afirmou em audiência pública na ALMG que a orquestra é “a mais mal paga deste país”. Na ocasião, citou que iniciantes recebem R$ 1.618,72 por mês, o que daria “R$ 66 por dia”.

Em discurso emocionado, declarou: “Não é possível que um governo considere que um salário de R$ 1.600 seja justo para um músico, que estudou pelo menos 20 anos… Eu suplico que esse assunto seja levado a sério”. Vejamos mais sobre grandes orquestras pelo mundo, então?

Fundada em 1842, a Orquestra Filarmônica de Nova Iorque estreou em 7 de dezembro do mesmo ano, ou seja, está para fazer 183 anos. Ela é uma das instituições culturais mais importantes dos Estados Unidos e é reconhecida por sua abordagem inovadora.

Com sua fundação em 1882, a Filarmônica de São Petersburgo carrega uma rica tradição de excelência musical. Considerada a mais antiga da Rússia, ela é renomada por suas interpretações de compositores russos clássicos, como Tchaikovsky.

Seus concertos acontecem no Salão de Concertos da Filarmónica, um dos principais locais culturais de São Petersburgo, contribuindo e muito para o cenário da música moderna.

Estabelecida em 1990, a Orquestra Nacional Russa rapidamente conquistou um lugar de destaque no cenário musical mundial. Seu repertório é focado em compositores russos e abrange tanto obras tradicionais quanto contemporâneas.

Fundada em 1904, a Orquestra Sinfônica de Londres é conhecida por sua grande versatilidade e excelência técnica. Ela se destaca por seu amplo repertório, que inclui tanto as obras clássicas quanto as mais modernas.

Sua residência no Barbican Centre é um ponto de referência para a música erudita em Londres, e suas gravações para o cinema ampliam sua notoriedade internacional.

Com sua longa história que remonta a 1842, a Orquestra Filarmônica de Viena é um ícone da música clássica, associada aos maiores compositores da Áustria, como Beethoven e Strauss.

Famosa por sua interpretação refinada e suas tradições, a orquestra é conhecida especialmente pelo Concerto de Ano Novo, evento transmitido globalmente. Sua sede no 'Musikverein', em Viena, é uma das mais prestigiadas do mundo.

Fundada em 1939, a Orquestra Sinfônica de San Francisco é reconhecida por sua habilidade em equilibrar a tradição clássica com a música contemporânea.

Com mais de 140 anos de história, a Orquestra Sinfônica de Boston é uma das mais respeitadas dos Estados Unidos, representando uma das 'Big Five' (cinco maiores orquestras do país). Seu palco principal, o 'Symphony Hall', é renomado por sua acústica impecável.

Desde sua fundação em 1888, a Orquestra do Concertgebouw de Amsterdã, da Holanda, tem sido uma das mais reconhecidas da Europa. A orquestra realiza concertos no famoso 'Concertgebouw', um dos locais mais prestigiosos do mundo em termos de acústica.

Criada em 1983, a Orquestra Festival de Budapeste surge como uma das principais instituições culturais da Hungria, reconhecida por seu repertório que mistura peças clássicas e modernas.

Fundada em 1919, a Orquestra Filarmônica de Los Angeles é um dos pilares da música erudita nos Estados Unidos. Sob a direção de renomados maestros, a orquestra se caracteriza por seu repertório eclético.

Estabelecida em 1891, a Orquestra Sinfônica de Chicago é reconhecida por seu som robusto e suas performances memoráveis. Com um vasto repertório, que vai da música clássica ao contemporâneo, a orquestra é uma das mais respeitadas do mundo.

Encerrando a galeria com a Orquestra Filarmônica de Berlim, fundada em 1882 - uma das mais proeminentes orquestras do mundo. Com uma história de associações com grandes maestros como Herbert von Karajan, a orquestra é conhecida por sua sonoridade única e técnica refinada.

Sua sede na Filarmônica de Berlim, um espaço de arquitetura moderna, é reconhecida globalmente pela sua extraordinária acústica. E aí, já acompanhou algumas dessas Orquestras?

