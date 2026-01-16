Galeria Lauana Prado faz reflexão sobre recomeços após fim do noivado Lauana Prado chamou a atenção dos fãs ao compartilhar, nas redes sociais, um trecho reflexivo da música “Eu Só Quero Ser Feliz”, poucos dias após anunciar o fim do noivado com a influenciadora Tati Dias. A letra fala sobre abrir mão de ter razão em nome da felicidade e foi interpretada como uma mensagem indireta sobre o momento pessoal vivido pela cantora. Por Flipar

Reprodução Instagram /@lauanaprado