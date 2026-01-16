Galeria

Lauana Prado faz reflexão sobre recomeços após fim do noivado

Lauana Prado chamou a atenção dos fãs ao compartilhar, nas redes sociais, um trecho reflexivo da música “Eu Só Quero Ser Feliz”, poucos dias após anunciar o fim do noivado com a influenciadora Tati Dias. A letra fala sobre abrir mão de ter razão em nome da felicidade e foi interpretada como uma mensagem indireta sobre o momento pessoal vivido pela cantora.

Antes disso, Lauana já havia se manifestado publicamente para agradecer o apoio recebido. Em um story no Instagram, ela definiu o período como um “momento sensível” e destacou o carinho e o acolhimento demonstrados pelos fãs.

O término foi comunicado pela própria artista em 11 de janeiro de 2026. Na ocasião, ela explicou que, apesar do amor e da parceria, as duas passaram a ter rotinas e perspectivas de vida diferentes. Lauana pediu respeito à decisão e desejou felicidade à ex-noiva. O relacionamento teve início em 2024 e evoluiu para noivado em junho de 2025, na Bahia.

Se na vida pessoal o momento é delicado, não se pode dizer a mesma coisa de sua carreira. O ano de 2025 marcou um período de grande destaque profissional para Lauana Prado. O álbum “Transcende” alcançou a nona posição entre os álbuns mais ouvidos do Brasil.

O projeto rendeu à cantora uma indicação ao Latin Grammy, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, além do prêmio de Melhor Lançamento Sertanejo no 32º Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira.

Outro destaque foi a música “Saudade Burra (Ao Vivo)”, em parceria com Simone Mendes, que figurou como a 11ª canção mais escutada do país. A seguir, saiba mais sobre a cantora, que cada vez mais se consolida como uma voz forte do sertanejo.

Mayara Lauana Pereira e Vieira do Prado nasceu em 25 de maio de 1989, na cidade de Goiânia, e cresceu em Araguaína, no estado do Tocantins. Ainda na infância, iniciou o contato com a música e aprendeu a tocar instrumentos como violino, guitarra, piano e ukulele.

Antes de se dedicar integralmente à carreira artística, concluiu o ensino superior em comunicação pela Universidade Federal do Maranhão.

O primeiro destaque nacional veio com a participação em programas de talentos da televisão brasileira, entre eles “The Voice Brasil”, no qual chegou às semifinais usando o nome artístico Mayara Prado.

Em 2014, venceu o quadro “Mulheres que Brilham”, exibido no “Programa Raul Gil”.

Após conhecer Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, que passou a assessorá-la, a cantora adotou definitivamente o nome artístico Lauana Prado.

O álbum “Lauana Prado” foi lançado em 2018 e apresentou repertório autoral e regravações.

Entre as faixas de maior repercussão esteve o single “Cobaia”, em colaboração com Maiara e Maraisa.

Em 2020, lançou o álbum “Livre”, que recebeu indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

O álbum “Natural”, lançado em 2022, também foi indicado ao Grammy Latino.

Em 2023, Lauana lançou “Raiz Goiânia”, projeto gravado ao vivo com regravações de clássicos do sertanejo brasileiro, igualmente indicado ao Grammy Latino.

A música “Escrito nas Estrelas”, regravação de um clássico lançado originalmente em 1985, alcançou destaque no Billboard Brasil Hot 100, entrou no ranking Global 200 da Billboard internacional e chegou a liderar, em 2024, o ranking de músicas mais ouvidas do Spotify Brasil.

Além da carreira como intérprete, Lauana Prado atua como compositora. Canções de sua autoria foram gravadas por artistas como Edson e Hudson, Roberta Miranda e Rionegro e Solimões.

