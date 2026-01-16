Comum nos países asiáticos, karaokê se popularizou no Brasil

O karaokê tem origem no Japão, na década de 1970. Criado por Daisuke Inoue, foi inicialmente pensado como uma solução para cantores se apresentarem em bares mesmo na ausência de músicos ao vivo.
É usado amplamente em bares, festas, eventos familiares, restaurantes e até em competições formais. Salas específicas de karaokê, chamadas 'karaoke boxes', são populares em países como Japão, China e Coreia do Sul.
Além disso, virou uma ferramenta comum para entretenimento em casa com aplicativos e aparelhos específicos. Os equipamentos podem incluir máquinas portáteis, sistemas conectados à TV ou plataformas digitais.
Seu custo varia, indo de cerca de R$ 300 para versões simples a mais de R$ 10.000 para equipamentos profissionais completos com telas, microfones e sistemas de som de alta qualidade????.
O karaokê é popular mundialmente, mas se destaca no Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Estados Unidos. Nesses países, ele é uma forma cultural de lazer, com salas temáticas, karaokê ao vivo e festivais????.
No Brasil, algumas músicas são recorrentes nos karaokês, preservando o seu sucesso de maneira popular. Veja algumas muito cantandas pelo povo nos microfones.
'Evidências' – Composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle em 1989, é um clássico da música sertaneja, gravada por Chitãozinho & Xororó. A canção fala de um amor incontido e tornou-se um hino de karaokê.
'Olhos Coloridos' – Composta por Macau nos anos 1970, é um samba-soul gravado por Sandra de Sá. A música aborda a valorização da cultura negra e sua força identitária.
'Como Nossos Pais' – Escrita por Belchior em 1976, pertence ao gênero MPB. A interpretação de Elis Regina eternizou a crítica às contradições entre gerações.
O Amor e o Poder' – Adaptação brasileira da balada 'The Power of Love', feita em 1987 por Rosana. A música é um marco do pop-romântico nacional.
'Fogo e Paixão' – Composta por Rose e Paulo Sérgio Valle em 1985, é uma música romântica e brega, eternizada pela voz marcante de Wando.
'Menina Veneno' – Escrita por Ritchie e Bernardo Vilhena em 1983, é um hit pop que mistura new wave e elementos de balada romântica.
'Borbulhas de Amor' – Original do dominicano Juan Luis Guerra, foi adaptada para o português e gravada por Fagner em 1991. A música mistura bachata e MPB.
'Caça e Caçador' – Lançada por Fábio Jr. em 1988, é uma balada romântica que explora a reciprocidade em relacionamentos.
'Pintura Íntima' – Escrita por Paula Toller e Leoni em 1983, é um marco do pop rock nacional com versos descontraídos sobre amor e liberdade.
'Sandra Rosa Madalena' – Lançada por Sidney Magal em 1977, é uma música latina com ritmo contagiante e refrão memorável que remete ao estilo cigano.
As músicas populares em karaokês atraem tanto por possuírem características que favorecem a interação e a diversão coletiva.
Geralmente, elas têm letra emocional ou divertida, que conectam as pessoas emocionalmente, sejam elas sobre amor, superação ou diversão. E refrões marcantes e fáceis de cantar, incentivando a plateia a participar, mesmo que não conheça a música inteira.