Galeria Fuerza Regida: trajetória, recordes e o impacto do álbum ‘111Xpantia’ em 2025 Fuerza Regida vive um momento de grande sucesso e tem em 2025 o ano mais expressivo de sua trajetória. O ápice ocorreu com o lançamento do álbum “111Xpantia”, que estreou na segunda posição da Billboard 200, se tornou o álbum em espanhol de maior desempenho já alcançado por um grupo nesse charts e colocou duas faixas no topo das paradas mexicanas. Por Flipar

