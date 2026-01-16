Fuerza Regida: trajetória, recordes e o impacto do álbum ‘111Xpantia’ em 2025

O lançamento também estabeleceu um novo recorde para a música regional mexicana ao superar “Génesis”, de Peso Pluma, lançado em 2023, que havia estreado na terceira posição.
Embora tenha ficado atrás apenas de “Debí Tirar Más Fotos”, de Bad Bunny, o resultado foi histórico: pela primeira vez em 69 anos, dois álbuns em espanhol ocuparam simultaneamente o primeiro e o segundo lugares da Billboard 200.
Em 2025, o grupo também figurou entre os 10 artistas mais ouvidos do mundo no Spotify, na décima colocação no ranking global.
Apesar do desempenho comercial e da projeção internacional, “111Xpantia” ficou fora das indicações ao Latin Grammy e ao Grammy, o que reacendeu críticas sobre a sub-representação da música mexicana nessas premiações.
Mas você sabe quem é esse grupo? Fuerza Regida é uma banda norte-americana de música regional mexicana formada em 2015, na cidade de San Bernardino, Califórnia. O grupo surgiu inicialmente como uma banda de covers e passou a ganhar notoriedade ao incorporar composições autorais e ampliar seu alcance por meio do YouTube.
A formação atual é composta por Jesús Ortíz Paz, conhecido como JOP, nos vocais principais; Samuel Jáimez, nos vocais de apoio e na guitarra de 12 cordas; Khrystian Ramos, na guitarra base; José “Pelón” García, no sousafone; e Moisés López, no tololoche, que passou a integrar oficialmente o grupo em 2022.
Musicalmente, Fuerza Regida é associada aos gêneros norteño, sierreño e corridos tumbados, além de incorporar, em diferentes fases da carreira, elementos de banda sinaloense, mariachi, hip-hop, trap, reggaeton, EDM e country.
O grupo Ã© reconhecido como um dos pioneiros dos corridos tumbados, subgÃªnero que combina instrumentos tradicionais da mÃºsica mexicana com estruturas rÃtmicas e temÃ¡ticas do urbano contemporÃ¢neo.
O primeiro grande destaque ocorreu em 2018, com a canção “Radicamos en South Central”, que alcançou ampla circulação no YouTube e levou o grupo a assinar contrato com os selos Lumbre Music e Rancho Humilde. Ainda naquele ano, lançaram o álbum ao vivo “En Vivo Puros Corridos”.
Em 2019, o EP “Las Románticas Favoritas de Fuerza Regida” marcou a primeira entrada do grupo nas paradas da Billboard. No mesmo ano, o álbum de estúdio “Del Barrio Hasta Aquí” alcançou o topo da parada Regional Mexican Albums.
Entre 2020 e 2022, Fuerza Regida lançou uma sequência de álbuns que consolidou sua presença comercial, incluindo “Adicto”, “Otro Pedo, Otro Mundo”, “Del Barrio Hasta Aquí, Vol. 2”, “Pa Que Hablen” e “Sigan Hablando”. Nesse período, o grupo realizou colaborações com artistas como Los Tigres del Norte, Ana Bárbara, Natanael Cano, Edgardo Núñez e Grupo Frontera.
Em 2023, o álbum “Pa Las Baby’s y Belikeada” marcou uma ampliação sonora, com faixas que transitaram entre gêneros urbanos e eletrônicos. O disco incluiu colaborações internacionais e gerou canções que entraram no Billboard Hot 100, como “Harley Quinn”. No mesmo ano, o grupo firmou parceria com a Sony Music Latin.
Em 2024, Fuerza Regida lançou o álbum “Pero No Te Enamores”, composto majoritariamente por faixas de música eletrônica e house, com influências de hip-hop, reggaeton, bachata e Jersey club. O disco estreou na Billboard 200, alcançou posições de destaque nas paradas latinas e deu origem à turnê homônima realizada nos Estados Unidos.
Também em 2024, o grupo lançou, em parceria com o Grupo Frontera, o EP “Mala Mía”, indicado ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Mexicana e ao Latin Grammy na categoria Melhor Música Regional Mexicana.
Ao longo da carreira, Fuerza Regida acumulou Billboard Music Awards, Billboard Latin Music Awards e Latin American Music Awards, além de certificações nos Estados Unidos e no México.
Paralelamente ao sucesso comercial, o grupo enfrenta uma disputa judicial com a gravadora Rancho Humilde, que acusa a banda de quebra de contrato. Fuerza Regida, por sua vez, afirma ter sofrido retenção de royalties e sabotagem, incluindo falhas na submissão de trabalhos para premiações. O caso segue em tramitação judicial, sem posicionamento público oficial da gravadora.
Enquanto lida com os conflitos legais, JOP fortalece seu próprio selo, a Street Mob Records, com foco na formação de novos talentos e na transmissão de conhecimentos sobre os bastidores da indústria musical.