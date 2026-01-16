Lugares misteriosos guardam lendas e segredos pelo mundo

Localizada na Baía de Bengala, na Índia, a Ilha Sentinela do Norte tem cerca de 500 habitantes que vivem isolados na ilha. Os sentinelenses estão presentes lá há 60 mil anos. Devido ao seu isolamento, a ilha não possui qualquer imagem registrada de seu interior.
O Triângulo das Bermudas, no Caribe, é famoso pelo desaparecimento de navios e aviões. O magnetismo do local afetaria o funcionamento de bússolas e outros equipamentos, mas não há consenso acerca disso, o que motiva teorias sobre o lugar.
O Portal de Plutão, para a mitologia greco-romana, era um templo ao deus Plutão, o deus da morte. Localizada na Turquia, a área possui alta concentração de dióxido de carbono, o que acabaria matando pessoas e animais.
Um dos lugares mais misteriosos do Brasil, a Pedra da Gávea fica no Rio de Janeiro. Em suas rochas há inscrições que não parecem naturais. Uma das histórias conta que a Pedra pode ter sido o túmulo de um antigo rei fenício.
Usada como local de isolamento de pessoas enfermas na Antiguidade e na Idade Média, a Ilha de Proveglia, na Itália, também abrigou um hospital psiquiátrico no século XX. Lendas contam que, na vegetação, é possível encontrar ossos de antigos pacientes da instituição.
Um poço na Ilha de Oak Island, no Canadá, foi cenário de uma caça ao tesouro. O Poço do Dinheiro foi encontrado por um jovem explorador, que se aventurou no local com um grupo de amigos. Mas, nem eles nem nenhum outro explorador jamais encontraram o tal tesouro.
Localizada a 35 quilômetros do litoral paulista, a Ilha da Queimada Grande possui acesso proibido. Lá vive a cobra Jararaca-ilhoa, cujo veneno é mortal. Tendo se proliferado abundantemente na ilha, as estimativas indicam que há uma cobra por metro quadrado.
Dentro do Vale da Morte, nos Estados Unidos, estão as rochas de Racetrack Playa. Essas rochas deixam rastros no solo sem qualquer indício de que tenham sido arrastadas, algumas chegam a pesar 300 quilos. Não há qualquer tipo de filmagem desse fenômeno.
O acidente nuclear da usina de Chernobyl, em 1986, fez com que os moradores de Pripyat abandonassem suas casas às pressas, transformando o local numa cidade fantasma que ainda guarda os pertences de seus antigos habitantes.
Os moais, as gigantescas estátuas da Ilha de Páscoa, no Chile, são um grande mistério. Não se sabe ao certo o seu comprimento abaixo do solo e não há indícios de seus criadores. A própria ilha é um local isolado, sendo a última fronteira da América Latina.
A Área 51, instalada no meio do deserto de Nevada, é a base militar ultrassecreta dos Estados Unidos. Sua existência move teorias acerca principalmente de extraterrestres, o que já foi representado em livros, filmes e séries.
Ainda no tema da Ufologia, outro ponto que se destaca por isso é Aksai Chin, na Cordilheira do Himalaia. Os poucos moradores da região afirmam que objetos voadores são vistos com frequência por ali, o que faria de Aksai Chin uma espécie de aeroporto de OVNIs.
Em 2011, a cidade de Fukushima, no Japão, testemunhou um tsunami que atingiu a usina nuclear da cidade e provocou um acidente. Assim como Chernobyl, Fukushima foi evacuada e tornou-se uma cidade fantasma, onde só restam os pertences dos antigos habitantes.
Stonehenge é um sítio arqueológico da Inglaterra, cuja construção ocorreu há 5 mil anos. Inicialmente, o monumento pode ter funcionado como um relógio, tentando prever o nascimento do Sol e da Lua. Pouco se sabe sobre sua origem.
35 mil volumes espalhados por 84 quilômetros de prateleiras. Esta é a biblioteca que guarda os Arquivos do Vaticano e os segredos da Igreja Católica. O acesso é restrito a um pequeno grupo de pessoas e a maioria dos documentos são confidenciais.
A Estrada de Bimini, localizada na costa da Ilha de Bimini, nas Bahamas, possui uma formação geológica curiosa. É formada por 800 metros de pedras de calcário. A lenda mais conhecida é de que a estrada foi construída pelos moradores de Atlântida, a cidade perdida no Oceano.
As Cavernas de Lascaux abrigam as primeiras pinturas rupestres da humanidade, datadas de 17 mil anos atrÃ¡s. Nelas, Ã© possÃvel ver bois e outros animais da Ã©poca. O local Ã© fechado para visitaÃ§Ã£o desde 1950, pois foi percebido que as visitas estavam interferindo nas pinturas.
As linhas de Naska, localizadas no deserto de mesmo nome, no Peru, são desenhos feitos no solo da área. Eles teriam sido feitos pelo povo Naska entre 400 e 650 a.C. Mesmo com a explicação histórica, há a teoria de que os desenhos são de origem extraterrestre.
Originada de uma erupÃ§Ã£o vulcÃ¢nica no litoral da IslÃ¢ndia, em 1963, a Ilha de Surtsey surgiu 130 metros abaixo da linha do mar e emergiu apÃ³s cinco dias. Sua formaÃ§Ã£o geolÃ³gica Ã© recente e seu terreno ainda estÃ¡ em transformaÃ§Ã£o. Assim, a presenÃ§a humana no local Ã© proibida.
A Frota Fantasma fica em Singapura e é um ponto de abandono de embarcações, sem qualquer motivo aparente. Desde 1930, com o período de recessão, os barcos ficaram ali esquecidos e o número continuou aumentando ao longo dos anos.