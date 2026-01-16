Como evitar mosquitos em casa no verão

O verão favorece a presença de mosquitos dentro de casa. Calor e umidade aceleram a reprodução desses insetos, tornando o incômodo mais frequente nessa época.Por Flipar
Algumas espécies se multiplicam mais rápido em temperaturas elevadas. O ciclo de vida encurta, o que aumenta a quantidade de insetos em pouco tempo.
A principal medida de prevenção é eliminar qualquer foco de água parada. Pratinhos de plantas, ralos, bandejas e recipientes esquecidos merecem atenção diária
Banheiros e áreas de serviço exigem cuidado extra. Ralos pouco usados devem ser mantidos limpos e, se possível, com tampas ou telas.
O lixo doméstico também pode atrair mosquitos. Sacos bem fechados e descarte frequente ajudam a reduzir odores e locais propícios para insetos.
Ambientes bem ventilados dificultam a permanência dos mosquitos. Ventiladores e circulação de ar tornam o espaço menos atrativo para eles.
O uso de telas em portas e janelas é uma solução simples e eficaz. Elas permitem ventilação sem facilitar a entrada dos insetos.
Durante a noite, a luz pode atrair mosquitos para dentro de casa. Cortinas leves ou o hábito de fechar janelas iluminadas ajudam a minimizar o problema.
Plantas com aroma intenso, como citronela e manjericão, podem colaborar. Elas não eliminam os insetos, mas ajudam a afastá-los do ambiente.
Inseticidas elétricos e repelentes ambientais devem ser usados com cuidado. É importante seguir as orientações do fabricante, especialmente em locais fechados.
Quartos merecem atenção especial, principalmente para garantir um sono tranquilo. Mosquiteiros ainda são uma alternativa simples e eficiente.
A limpeza regular da casa reduz esconderijos para os insetos. Poeira, cantos úmidos e áreas pouco acessadas devem entrar na rotina.
Áreas externas também influenciam o interior da residência. Quintais, varandas e calhas limpas diminuem a chance de infestação.
Com pequenas mudanças de hábito, é possível atravessar o verão com menos mosquitos. Prevenção constante é a melhor forma de manter a casa protegida.