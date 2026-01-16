Galeria Parque Güell: Onde a genialidade de Gaudí se funde à natureza de Barcelona O Parque Güell, localizado em Barcelona, é uma das obra-primas de Antoni Gaudí, um dos mais renomados arquitetos do modernismo catalão. Inaugurado em 1926, o parque é uma verdadeira explosão de cores e formas, refletindo a conexão harmoniosa entre a natureza e a arquitetura. Originalmente projetado como um lote residencial, o parque evoluiu para um espaço público de extraordinária beleza e criatividade. Ao adentrar o Parque Güell, os visitantes são imediatamente acolhidos por uma atmosfera mági Por Flipar

reprodução/ tripadviser