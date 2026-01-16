A magia do Monte Saint-Michel: De fortaleza a ilha na maré alta

A mágica transformação do monte em uma ilha isolada acontece quando as águas geladas do Canal da Mancha sobem, cercando completamente a fortificação histórica e criando um cenário visual de tirar o fôlego que encanta viajantes do mundo todo.

Esse fenômeno natural grandioso ocorre devido à impressionante amplitude das marés na região, considerada uma das maiores do continente europeu, que pode ultrapassar a marca de 14 metros de diferença vertical entre os momentos de cheia e vazante.