Esboço de Leonardo da Vinci revela túneis secretos em castelo

Pesquisadores descobriram que um esboço de Leonardo da Vinci revelou a existência de uma rede de túneis subterrâneos sob o Castelo Sforzesco, em Milão.Por Flipar
O estudo conduzido pela Universidade Politécnica de Milão (foto) usou tecnologias avançadas de escaneamento, confirmando a presença dessas passagens secretas, mencionadas no Codex Forster I.
Construído em 1460 por Francesco Sforza e aprimorado por Ludovico Sforza, o castelo teve Da Vinci como colaborador em seu planejamento e decoração.
Os túneis, possivelmente destinados a propósitos militares e deslocamentos discretos da nobreza, incluem uma passagem que conecta o castelo à Basílica de Santa Maria delle Grazie.
Essa rota sugere um acesso privado ao túmulo da esposa de Ludovico, Beatrice d’Este (foto).
Agora, utilizando tecnologia de realidade aumentada, os pesquisadores planejam oferecer uma experiência virtual, permitindo a exploração dos túneis e a recuperação de detalhes históricos perdidos.
Franco Guzzetti, professor da Politécnica de Milão, destacou que o objetivo é recriar digitalmente tanto a aparência atual quanto elementos históricos do castelo.
Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios da história, destacando-se como cientista, inventor, artista plástico e muito mais.
O legado de Da Vinci continua a revelar segredos que fascinam o mundo. Conheça mais sobre este gênio da humanidade!
Da Vinci nasceu em 1452, em Anchiano, um pequeno vilarejo da comuna de Vinci, província de Florença, na Itália.
Como artista, Da Vinci é celebrado por obras-primas como a “Mona Lisa” e “A Última Ceia”, que revolucionaram a arte com técnicas inovadoras, como o sfumato, que cria transições suaves entre cores e tons.
Sua capacidade de capturar a expressão humana e seu uso da luz influenciaram gerações de artistas. Como cientista, ele fez avanços na anatomia, realizando dissecações para entender a estrutura do corpo humano e seus movimentos.
Da Vinci também foi um inventor visionário, criando projetos para máquinas de guerra, como tanques blindados e catapultas, além de dispositivos civis, como pontes móveis e sistemas de irrigação.
Da Vinci era também um observador incansável da natureza, investigando fenômenos como o voo dos pássaros e a dinâmica dos fluidos.
Muitas de suas ideias, embora não tenham sido construídas em sua época, demonstram uma compreensão avançada de princípios mecânicos e de engenharia.
Da Vinci era considerado um homem à frente de seu tempo, um gênio que uniu arte e ciência de forma única.
Nos últimos anos de sua vida, Da Vinci se estabeleceu na França, sob o patrocínio do rei Francisco I. Lá, ele faleceu em 2 de maio de 1519.
Até hoje, suas obras de arte continuam a ser estudadas e admiradas, e seus cadernos de anotações inspiram cientistas e engenheiros do mundo inteiro.