Primeira paróquia do mundo dedicada a Carlo Acutis vira ponto de peregrinação em São Paulo

A primeira e única paróquia dedicada a Carlo Acutis, localizada no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, tornou-se um ponto de peregrinação de fiéis.

O jovem italiano, que morreu em decorrência de uma leucemia em 2006, aos 15 anos, foi canonizado no dia 7 de setembro de 2025.

Conhecido por sua vida simples, gosto por videogames e calças jeans, Acutis ganhou notoriedade por criar um site que catalogava milagres da Virgem Maria e ensinamentos da Igreja.

A Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, na zona sul de São Paulo, é a única dedicada a ele e guarda uma relíquia enviada pela família (um fragmento de sua pele).

“A relíquia não é o que fundamenta a fé, mas alimenta a devoção. Ela é um sinal da presença do santo”, comentou o padre Gilberdo Lombardo.

O primeiro milagre reconhecido de Acutis ocorreu no Brasil, quando um menino de três anos foi curado de uma doença no pâncreas depois de tocar num pedaço da camiseta do beato.

A ligação com o país se reforça pelo fato de Acutis ter morrido em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e ser canonizado no Dia da Independência.

A semana que marcou a canonização do jovem italiano foi marcada por uma série de atividades especiais.

No dia 2 de setembro, aconteceu a pré-estreia do documentário “Carlo Acutis, o Filme”, no Teatro Ítalo Brasileiro, em São Paulo. Além disso, foi aberta uma exposição com obras artísticas sobre a vida do jovem.

Também houve um Tríduo da Canonização com missas, comidas típicas italianas e shows de bandas católicas.

A cerimônia de canonização de Carlo Acutis,  no Vaticano, foi transmitida ao vivo. Em seguida, houve uma missa solene na paróquia.

Nascido em Londres e criado em Milão, Acutis foi beatificado em 2020.

Desde criança, ele assistia à missa diariamente, era devoto da Eucaristia e de Nossa Senhora e rezava o rosário.

Após o reconhecimento de milagres no Brasil e na Itália, o jovem se tornou o primeiro millennial a ser canonizado.

O segundo milagre, reconhecido em 2024 pelo Papa Francisco, teria sido a cura da jovem costa-riquenha Valéria Valverde, em Florença, na Itália.

Em 2023, a Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis tornou-se a primeira no mundo dedicada a ele.

