Mega-Sena, +Milionária, Timemania e mais: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (17/1), seis loterias: os concursos 2961 da Mega-Sena; o 6930 da Quina; o 3590 da Lotofácil; 321 da +Milionária; o 2344 da Timemania e o 1165 do Dia da Sorte.
Mega-Sena: R$ 40 milhões; +Milionária: R$ 17,5 milhões; Quina: R$ 11,5 milhões; Lotofácil: R$ 7 milhões; Timemania: R$ 2,5 milhões; Dia de Sorte: R$ 1,5 milhão.
A +Milionária teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 01 - 09 - 22 - 31 - 32 - 45. Os trevos sorteados foram: 3 e 4.
A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 13 - 55 - 56 - 59 - 60.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 05 - 16 - 22 - 65 - 80.
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 03 - 34 - 37 - 46 - 52 - 61 - 64. O time do coração é o 47 — Jacuipense/BA.
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 11 - 13 - 16 - 17 - 23 - 25. O mês da sorte é 12 — Dezembro.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 04 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.