LOTERIAS

Mega-Sena, +Milionária, Timemania e mais: resultados deste sábado

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução/YouTube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (17/1), seis loterias: os concursos 2961 da Mega-Sena; o 6930 da Quina; o 3590 da Lotofácil; 321 da +Milionária; o 2344 da Timemania e o 1165 do Dia da Sorte.

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 40 milhões; +Milionária: R$ 17,5 milhões; Quina: R$ 11,5 milhões; Lotofácil: R$ 7 milhões; Timemania: R$ 2,5 milhões; Dia de Sorte: R$ 1,5 milhão.

Pixabay

+Milionária

A +Milionária teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 01 - 09 - 22 - 31 - 32 - 45. Os trevos sorteados foram: 3 e 4.

Reprodução/Loterias Caixa

Mega-Sena

A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 13 - 55 - 56 - 59 - 60.

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

A Quina teve os seguintes números sorteados: 05 - 16 - 22 - 65 - 80.

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

A Timemania apresentou o seguinte resultado: 03 - 34 - 37 - 46 - 52 - 61 - 64. O time do coração é o 47 — Jacuipense/BA.

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 11 - 13 - 16 - 17 - 23 - 25. O mês da sorte é 12 — Dezembro.

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 04 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.

Reprodução/Loterias Caixa

Veja Mais

Saiba Mais