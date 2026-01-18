Robbie Williams revela ter Síndrome de Tourette e fala de ansiedade nos palcos

O cantor explicou que seus sintomas não aparecem de forma visível, mas como pensamentos intrusivos e impulsos mentais constantes – um “Tourette interior”. Ele contou sobre crises de ansiedade antes dos shows da turnê de divulgação do álbum “Britpop.Por Flipar
Robbie contou que precisa se preparar como um atleta para disfarçar suas dificuldades nos palcos. Sua sinceridade abriu espaço para mais discussões sobre a doença, reforçando a vulnerabilidade de quem é acometido pela síndrome.
No dia 7 de Junho, aliás, é Dia Nacional da Síndrome de Tourette no Brasil. Trata-se de um transtorno neuropsiquiátrico hereditário caracterizado por diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal. Foi estudado pelo médico francês Gilles de La Tourette (1857-1904), recebendo seu nome.
Foi a Síndrome de Tourette que provocou o afastamento do cantor Lewis Capaldi dos palcos, por exemplo.
Capaldi foi indicado ao Grammy Awards para Canção do Ano e ganhou o Brit Awards de 2020 de música do ano. Ele também ganhou o Brit Awards de melhor artista novo.
Mas, com apenas 26 anos, anunciou uma pausa na carreira musical, em junho de 2023, para fazer o tratamento. Ele chegou a retornar ao palco após três semanas, mas acabou precisando da ajuda do público para terminar um show em Glastonburry.
Ao perceber que necessitaria de tratamento mais longo, o cantor anunciou a interrupção da carreira, sem prazo determinado. Capaldi só voltou a fazer shows em 2025.
O cantor escocês não é o único do ramo musical a lidar com o transtorno. A americana Billie Eilish já falou da dificuldade de lidar com a Síndrome de Tourette. Entretanto, no caso dela, não foi necessário parar a carreira.
Billie, inclusive, venceu o Oscar de Melhor Canção Original duas vezes. Ela foi premiada por músicas dos filmes 007: Sem Tempo para Morrer e Barbie.
Billie Eilish chegou a ser filmada apresentando os sintomas do transtorno durante entrevista com David Letterman, no programa “My Next Guest”, e afirmou que é “muito cansativo” viver com a síndrome.
Kurt Cobain, saudoso líder do Nirvana, não chegou a ser diagnosticado oficialmente com a doença, mas no álbum “In Utero” fez a música “Tourette’s” para falar do problema.
Até mesmo o genial compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart apresentava a síndrome, de acordo com estudiosos de sua vida.
A Síndrome de Tourette é um distúrbio neurocomportamental, que causa tiques motores como piscar ou contrair um músculo involuntariamente.
Tiques vocais, como limpar a garganta e emitir sons ou até palavras completas, também estão entre os sintomas característicos do transtorno.
Especificamente, a Síndrome de Tourette ocorre devido a uma desregulação do circuito mesolímbico, região do cérebro que é responsável pelos pensamentos, emoções e movimentos.
O transtorno também pode ter origem genética e, normalmente, tem início ainda na infância.
A doença, geralmente, está associada a outras síndromes, como Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).
Além disso, a Tourette pode provocar ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e até depressão, já que as manifestações podem causar constrangimento aos pacientes.
A rotina de uma pessoa com Síndrome de Tourette foi muito bem documentada pelo próprio Lewis Capaldi no documentário “How I’m Feeling Now”, do catálogo da “Netflix”.
Embora a síndrome não tenha cura, os sintomas costumam diminuir com o passar dos anos e, em alguns casos, chegam a desaparecer completamente.
O tratamento psicológico associado a medicamentos antipsicóticos pode reduzir bastante os problemas causados pela Tourette.