Eles moldam o mundo com suas ideias; conheça expoentes da Economia

Friedrich Hayek (1899-1992) – Nascido em Viena, representa a Escola Austríaca do pensamento econômico. Defensor do liberalismo, ganhou o Nobel de Economia (1974) pelo trabalho pioneiro nas teorias da moeda e da ligação entre fenômenos sociais e econômicos. Em “O Caminho da Servidão”, diz que um Estado centralizador gera totalitarismo e opressão.