Arquipélago das Malvinas: conheça esse lugar marcado pela guerra entre Argentina e Inglaterra

Localizadas no Atlântico Sul, as Ilhas Malvinas reúnem natureza exuberante, memória histórica e vida selvagem. O arquipélago, que foi palco de um conflito marcante em 1982 (entre Argentina e Reino Unido), hoje preserva suas paisagens intocadas, colônias de pinguins, museus e memoriais.Por Flipar
Entre faróis, praias isoladas e trilhas silenciosas, as Malvinas oferecem uma experiência singular, marcada pela beleza remota e pelo peso simbólico de sua história. Veja suas principais atrações.
Começando pela Bluff Cove Lagoon, uma baía isolada e de grande beleza natural, ideal para quem busca contato com a vida selvagem em seu habitat natural.
A área é especialmente famosa por suas colônias de pinguins-rei, além de uma paisagem deslumbrante de dunas e praias intocadas.
Saunders Island é a quarta maior ilha das Malvinas e um verdadeiro santuário para amantes da natureza. A ilha abriga cinco espécies de pinguins, além de albatrozes, corvos-marinhos e outras aves marinhas.
Suas paisagens variam entre praias de areia branca, colinas e formações rochosas impressionantes. Com poucas acomodações rústicas, a experiência em Saunders é voltada para o ecoturismo, com caminhadas, observação de fauna e tranquilidade.
Localizado em Stanley, sua capital, o Historic Dockyard Museum oferece uma imersão na rica e complexa história das Ilhas Malvinas. O museu aborda desde a vida marítima e a colonização até a guerra de 1982 entre Argentina e Reino Unido.
Artefatos, fotografias e exposições interativas ajudam a contar as histórias de civis, soldados e da fauna local. É uma parada essencial para entender o passado e o presente do arquipélago e como ele moldou sua identidade atual.
Já a Bertha’s Beach é uma área costeira protegida próxima ao aeroporto de Mount Pleasant, famosa por sua incrível biodiversidade. O contraste entre a vida selvagem e a tranquilidade do ambiente faz de Bertha’s Beach um dos lugares mais cênicos e agradáveis
Com uma longa faixa de areia branca e águas azul-turquesa, o local é lar de pinguins de Magalhães, gansos-patola, aves migratórias e até golfinhos que podem ser avistados nas águas rasas.
Gypsy Cove é uma das atrações mais acessíveis e populares das Ilhas Malvinas, a poucos quilômetros de Stanley. A enseada tem trilhas bem sinalizadas que levam os visitantes por colinas gramadas com vista para uma linda baía de águas claras.
O cenário pitoresco, com ruínas da Segunda Guerra Mundial, mistura natureza e história de forma harmoniosa. É um local privilegiado para ver pinguins e outras aves.
Mount Longdon é um dos locais mais marcantes da Guerra das Malvinas, cenário de uma das batalhas entre tropas britânicas e argentinas. Hoje, preserva trincheiras e memoriais que homenageiam os soldados caídos.
Além do significado histórico, a montanha oferece uma vista panorâmica da região, atraindo visitantes interessados em história militar e paisagens naturais. É uma experiência comovente e reflexiva para quem deseja compreender melhor o conflito.
O Falkland Islands Museum é uma atração cultural central em Stanley, ideal para quem quer conhecer mais sobre a vida nas ilhas ao longo dos séculos. Suas exposições incluem objetos históricos, fósseis, equipamentos náuticos e até veículos utilizados durante a Guerra das Malvinas.
O museu também apresenta aspectos da cultura local, como o cotidiano dos moradores e a influência britânica. É um passeio educativo e envolvente para todas as idades.
Outro belo ponto turístico é Whalebone Arch, um dos monumentos mais icônicos de Stanley. Construído em 1933 para celebrar o centenário da presença britânica nas Malvinas, o arco é formado por dois ossos de mandíbula de baleia azul.
Ele fica em frente à Christ Church Cathedral, compondo uma das imagens mais fotografadas das ilhas. Representa não apenas a histórica caça às baleias na região, mas também o forte vínculo cultural entre os moradores e o oceano.
Stanley, a capital das Ilhas Malvinas, combina charme britânico com um espírito resiliente. Com cerca de 2.000 habitantes, a cidade abriga edifícios coloridos, pubs acolhedores, igrejas históricas e museus que contam a trajetória do arquipélago.
É o centro político, econômico e cultural das ilhas, oferecendo estrutura turística sem perder o clima acolhedor de cidade pequena. Ideal como ponto de partida para explorar outras atrações, Stanley também revela a identidade única do povo falklandês.
O Farol de Cape Pembroke, construído em 1855, já foi crucial para guiar navios em águas traiçoeiras. Hoje, o farol restaurado é um marco histórico e turístico, oferecendo belas vistas do Oceano Atlântico e da paisagem costeira.
A caminhada até ele é popular entre visitantes, passando por terrenos abertos e com chances de avistar pinguins. É um ótimo local para fotos e contemplação do isolamento da região.
Localizado em Darwin, o Cemitério Militar Argentino é o local onde repousam os corpos de soldados argentinos mortos na Guerra das Malvinas, em 1982. Um espaço de memória e reflexão.
Em 2017, um projeto humanitário permitiu identificar vários dos soldados enterrados como “desconhecidos”, promovendo reconciliação e dignidade às famílias. É um ponto de visita marcante, onde a paz e o silêncio falam mais alto que a guerra.