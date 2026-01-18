Atores que ficaram carecas: veja como eram antes da perda dos cabelos

Bruce Willis – Ator americano de 68 anos, nasceu na Alemanha, pois seu pai era um soldado que fo lutar na Segunda Guerra Mundial, mas depois a família retornou para os Estados Unidos. O ator estrelou o filme ‘Duro de Matar’ (1988), ponto de partida para receber a alcunha de ‘herói de ação’ e também navegou por diversos gêneros.