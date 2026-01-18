Atores que ficaram carecas: veja como eram antes da perda dos cabelos

Diversos atores ficaram carecas ao longo da carreira. Para o público, alguns ficaram charmosos sem os cabelos.Por Flipar
Ben Kingsley – Ator inglês de 79 anos. Atuou em grandes produções como ‘Êxodo: Deuses e Reis’ (2014), ‘Uma Noite no Museu 3 – O Segredo da Tumba’ (2014) e ‘Mogli – O Menino Lobo’ (2016). Também conquistou o Oscar de ‘Melhor Ator’ por sua atuação em ‘Gandhi’ (1983).
Billy Zane – Ator americano. O profissional se tornou famoso pelas suas interpretações em ‘Titanic’ (1997) e ‘Fantasma: The Phantom’ (1996) inspirado no desenho em quadrinhos que leva o mesmo nome.
Bruce Willis – Ator americano de 68 anos, nasceu na Alemanha, pois seu pai era um soldado que fo lutar na Segunda Guerra Mundial, mas depois a família retornou para os Estados Unidos. O ator estrelou o filme ‘Duro de Matar’ (1988), ponto de partida para receber a alcunha de ‘herói de ação’ e também navegou por diversos gêneros.
Christopher Meloni – Ator americano de 62 anos, ganhou notoriedade com interpretações em séries. Como, por exemplo, o papel de detetive Elliot Stabler, em ‘Law & Order: Unidade de Vítimas Especiais’. Como convidado, esteve em ‘Oz’ (1997-2003), da HBO, como Chris Keller.
Dawyne Johnson – Ator e ex-lutador americano, recebeu o apelido de ‘The Rock’. Alguns de seus trabalhos de destaque são: ‘O Retorno da Múmia’ (2001), ‘Treinando o Papai’ (2007), além de ‘Velozes e Furiosos 5, 6 e 7’ (2011, 2013 e 2015).
Ed Harrys – Ator americano de 72 anos, tornou-se conhecido nos filmes ‘Os Eleitos’ (1983), ‘Apollo 13’ (1995), ‘O Show do Truman – O Show da Vida’ (1998) e na TV participou de ‘Gamechange’ (2012). Os dois últimos lhe renderam dois prêmios Globos de Ouro.
Alan Arkin – Ator, músico e cineasta que nasceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Em junho de 2023 morreu aos 89 anos. Ele teve uma carreira de setenta anos e é lembrado por atuação no filme ‘Pequena Miss Sunshine’ (2006) que lhe permitiu vencer o Oscar de ‘Melhor Ator Coadjuvante’.
James Spader – Ator americano de 63 anos, tem papéis notáveis em ‘Os Vingadores: Era de Ultron’ (2015), nas séries Blacklist (2013- atualmente), The Practice (1997-2004), Boston Legal (2004-2008). Os dois últimos garantiram a ele três prêmios ‘Emmys’ de ‘Melhor Ator’. Fez sucesso na série “Lista Negra”.
Jason Statham – O ator e lutador de artes marciais britânico de 56 anos também é mergulhador profissional. Na última função se especializou em filmes de ação como ‘Crank’ (2006), ‘War’ (2007), ‘O Código’ (2012), as sagas ‘Os Mercenários’ e ‘Velozes e Furiosos’. Ele é considerado um dos maiores galãs carecas de Hollywood.
John Malkovich – Ator americano de 69 anos , possui um currículo extenso com participação em ‘Transformers: O Lado Oculto da Lua’ (2011), a saga ‘Red’, além da releitura de ‘A Morte do Caixeiro Viajante’ (1985), que lhe rendeu o ‘Emmy’ de Melhor Ator Coadjuvante. Em diversos trabalhos ele utilizou peruca para esconder a careca.
John Travolta – Ator americano de 69 anos, despontou no cinema com sua interpretação em ‘Os Embalos de Sábado à Noite’ (1977) e ‘Grease: Nos Tempos da Brilhantina’ (1978). Com o papel de Chili Palmer, na comédia ‘Get Shorty’, ele ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator.
Lawrence Fishburne – Ator e produtor de 62 anos, acumula grandes trabalhos. O primeiro deles foi com o personagem Morpheus na trilogia ‘Matrix’. Também fez parte de ‘Missão Impossível 3’ (2006), da saga ‘John Wick’.
Mark Strong – Ator britânico de 60 anos, tem como papéis notáveis o vilão Dr. Sivana em ‘Shazam!’ (2019), Lord Blackwood em ‘Sherlock Holmes’ (2009), além do agente que possui o pseudônimo Merlin na saga ‘Kingsman’.
Patrick Stewart – Ator britânico de 83 anos, conquistou espaço em Hollywood. Ele se tornou conhecido com o papel de Jean-Luc Picard na série de televisão ‘Jornada nas Estrelas: A Nova Geração’ (1987 – 1994) e também atuou como Professor Xavier na trilogia ‘X-Men’.
Samuel L. Jackson – Ator americano de 74 anos, recebeu o Oscar Honorário em 2022 por sua contribuição ao cinema. Isso porque fez parte do elenco de grandes filmes como ‘Jurassic Park’ (1993), ‘Coach Carter’ (2005) e interpretou o personagem Nick Fury nos filmes da Marvel.
Stanley Tucci – Ator americano de 62 anos, recebeu o Oscar na categoria Melhor Ator Coadjuvante por seu desempenho no filme ‘O Olhar do Paraíso’ (2009). Ele ainda é reconhecido por suas interpretações em ‘O Diabo Veste Prada’ (2006), ‘O Terminal’ (2004), além de na saga ‘Jogos Vorazes’.
Sean Connery – Ator britânico, morreu em 2020 aos 90 anos nas Bahamas. Ele ganhou popularidade mundial por ter sido o primeiro ator a fazer o papel de James Bond, em seis filmes entre 1962 e 1971.
Terry Crews – Ator e ex-jogador de futebol americano de 55 anos, também é apresentador e ilustrador. Como ator, ganhou fama por suas atuações em ‘As Branquelas’ (2004) e depois no seriado ‘Todo Mundo Odeia o Chris (2006-2009). Também foi elogiado pela atuação na saga ‘Os Mercenários’.
Woody Harrelson – Ator e roteirista americano, de 62 anos. Ele tem trabalhos notáveis nas sagas ‘Truque de Mestre’, ‘Jogos Vorazes, além das interpretações nos filmes ‘Planetas dos Macacos: A Guerra’ (2017) e na série de comédia ‘Cheers’ (1989) que lhe valeu o ‘Emmy’ de Melhor Ator Coadjuvante.