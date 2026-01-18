Lembrança da Kombi: veículo fez história no Brasil

Todos os anos, no dia 2 de setembro, é celebrado o Dia Nacional da Kombi, uma data que marca o início da produção mais duradoura da Volkswagen no Brasil.Por Flipar
Foi nessa data, em 1957, que a Kombi saiu da linha de montagem da fábrica da empresa alemã em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, inaugurando a nacionalização da marca no país.
No lançamento histórico, a primeira unidade da van – chassi 001 – recebeu bandeira brasileira e decoração com lauréis antes de ser fotografada e lançada no mercado.
Mesmo com componentes ainda importados – motor e câmbio vinham da Alemanha -, o veículo já ostentava mais de 54% de nacionalização.
Antes mesmo disso, a Kombi já era conhecida dos brasileiros. A sua importação começou em 1950, desembarcando no Porto de Santos.
De lá, logo ela virou “Caminhonete Volkswagen” nos anúncios, sendo batizada posteriormente como “Kombi”, do alemão Kombinationsfahrzeug – “veículo combinado”.
Em 1961, surgiram as versões de seis portas com câmbio sincronizado e 95% de nacionalização.
Em 1967, estreou o motor 1,5 L com 12 volts, barra estabilizadora e a versão Pick-Up de cabine simples.
Quase uma década depois, em 1976, a Kombi ganhou frente única e painel europeu. Um ano antes, o motor cresceu para 1.600 cc – 58 cv, chegando a 65 cv com dupla carburação em 1978.
Nos anos 1981 e 1982, chegaram as versões com motor 1.6 diesel e motor 1.6 etanol, respectivamente.
Já em 1992, o veículo recebeu catalisador e freio a vácuo com discos nas dianteiras. Em 1997, surgiu a versão Carat de luxo com teto alto e porta lateral corrediça.
Em 2006, a Kombi passou a ter motor 1.4 Total Flex – que pode funcionar com gasolina, etanol ou mistura dos dois combustíveis – refrigerado a água.
Incapaz de incorporar sistema de freios ABS e airbags duplos conforme as novas exigências de segurança veicular, a Kombi saiu de linha em 18 de dezembro de 2013.
A Last Edition, versão de despedida da Kombi, teve inicialmente 600 unidades, depois ampliada para 1.200, com desenho “saia-e-blusa” – metade superior da carroceria de uma cor e a inferior de outra -, pneus com faixa branca, interior retrô, plaqueta e certificado numerados.
Robusta, versátil e com baixo custo de manutenção, a Kombi se tornou símbolo de resistência.
Ela foi pioneira como utilitário de carga e passageiros, influenciando o segmento de vans em todo o Brasil.
A escolha de 2 de setembro como Dia Nacional da Kombi homenageia o marco da produção industrial brasileira da Volkswagen, anos antes de o Fusca ser produzido localmente em janeiro de 1959.
Assim, a data celebra um veículo que marcou época no Brasil, carregando histórias, aventuras e afetos.
A Kombi é um símbolo vivo da cultura automotiva e do imaginário brasileiro, cuja simplicidade e funcionalidade deixaram um legado importante.
Em março de 2025, a Volkswagen celebrou os 75 anos da Kombi. Atualmente em sua sétima geração, o modelo permanece em produção e ganhou uma herdeira elétrica, a ID.Buzz, que carrega para o futuro o legado da “Velha Senhora”.