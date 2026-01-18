Pra quem não viu: lontras ‘enamoradas’ surgem um século após sumiço da espécie em Oregon

Duas lontras-marinhas foram avistadas recentemente na costa de Oregon, nos Estados Unidos. Há mais de um século esses animais não apareciam na região, pois a espécie foi vítima de caça desenfreada para o comércio de peles.

Por Flipar