Esses atores deram vida a grandes vilões das HQs. Conhece todos?

Interpretar super-heróis no cinema marca a carreira dos atores pela força dos personagens, queridos do público. Mas dar vida a grandes vilões também é especial. Afinal, eles também fazem sucesso. Veja atores que interpretaram vilões de histórias em quadrinhos e seus temidos personagens.Por Flipar
Josh Brolin/Thanos- O ator americano nasceu em 12/2/1968 na Califórnia e interpreta o superpoderoso vilão Thanos em “Vingadores: Guerra Infinita” (2018) e “Vingadores: Ultimato” (2019).
Tom Hardy/Bane- O ator britânico nasceu em 15/9/1977, em Londres. Ele aceitou o desafio de se tornar o vilão Bane no terceiro filme da trilogia do homem-morcego, dirigido por Christopher Nolan: “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge” (2012).
Para o papel de Bane, Tom Hardy passou por uma intensa preparação, tendo até que ganhar mais de 14 kg para compor o personagem.
Willem Dafoe/Duende Verde – O premiado ator americano vive o alter-ego de Norman Osborn, nos filmes da franquia do “Homem-Aranha”, da Marvel.
Jared Leto/Coringa- O ator e músico americano, nascido em 26/12/1971, na Luisiana, interpretou o vilão Coringa em “Esquadrão Suicida” (2016) e “Liga da Justiça de Zack Snyder” (2021).
Jared Leto/Dr. Michael Morbius- No filme “Morbius” (2022), Jared Leto dá vida ao Dr. Michael Morbius, um dos antagonistas mais famosos do Homem-Aranha.
Hugo Weaving/ Caveira Vermelha – Conhecido como o Agente Smith na franquia de sucesso “Matrix” (1999-2021), o ator anglo-australiano, nascido na Nigéria em 4/4/1960, é o Johann Schmidt/ Caveira Vermelha, em “Capitão América: O primeiro Vingador” (2011).
Heath Ledger/ Coringa – Nascido em 4/4/1979, o australiano foi vencedor do Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante, pela brilhante atuação como Coringa, em “Batman : Cavaleiro das Trevas” (2008).
Heath Ledger morreu por overdose de remÃ©dios em 22/01/2008, meses apÃ³s terminar as gravaÃ§Ãµes do filme que lhe renderia postumamente a maior premiaÃ§Ã£o de sua carreira.
Kurt Russel/Ego- Nascido em 17/3/1951, em Springfield (EUA), o ator é o vilão Ego em “Guardião das Galáxias Vol.2” (2017).
Colin Farrell/ Mercenário -O ator irlandês, nascido em 31/5/1976 em Dublin, vive o vilão Lester Poindexter/ Mercenário em “Demolidor: O homem Sem Medo” (2003).
Colin Farrell/ Pinguim: Colin também encarnou Oswald Cobblepot, o Pinguim, um dos mais populares inimigos do homem-morcego. Foi em “The Batman” (2022). Uma composição tão incrível que impressionou seu filho, incapaz de reconhecer o pai.
Danny De Vitto: O consagrado ator americano, nascido em 17/11/1944, em Nova Jersey, é outro que deu vida ao vilão Oswald Cobbeplot/Pinguim. Foi em “Batman- O Retorno” (1992).
Arnold Schwarzenegger/Sr. Frio- Nascido na Áustria em 30/7/1947, o ator atuou como o vilão Dr. Victor Fries/Sr.Frio no criticado “Batman & Robin” (1997), de Joel Schumacher.
Joaquin Phoenix/Coringa- O ator americano, nascido em 28/4/1974 em Porto Rico, faturou a estatueta do Oscar de melhor ator após encarnar o vilão Arthur Fleck/Coringa no filme com o nome de seu personagem: “Coringa” (2019).
Jack Nicholson/ Coringa- Nascido em 22/4/1937 em Nova York, o veterano ator americano, até então vencedor de 2 Oscars, interpretou Jack Napier/Coringa, no filme “Batman” (1989), tornando-se um dos atores mais marcantes na composição do vilão.
Michael Keaton/ Abutre- O ator, nascido em 5/9/1951 na Pensilvânia (EUA), foi de herói a vilão no universo HQ. Ele foi o homem-morcego em “Batman” (1989). Mas, duas décadas depois, assumiu a pele do vilão Adrian Toomes/Abutre em “Homem-Aranha – De volta pra Casa” (2017) e “Morbius” (2022).
Jim Carrey/ Charada- O ator canadense, famoso pelas comédias, nasceu em 17/1/1962 em Ontário. Ele encarnou o vilão Edward Nygma/Charada em “Batman Eternamente” (1995), de Tim Burton, segunda maior bilheteria daquele ano no cinema.
Tommy Lee Jones/ Duas Caras- O veterano, nascido em 15/9/1946 no Texas (EUA), vencedor do Oscar de ator coadjuvante por “O Fugitivo” (1993), aceitou o desafio de viver Harvey Dent/ Duas Caras em “Batman Eternamente” (1995). Nos bastidores, houve rixa entre ele e Jim Carrey.
Alfred Molina/Dr Octopus – O ator britânico, nascido em Londres em 24/5/1953, é o intérprete do Dr.Octopus, arqui-inimigo do Homem-Aranha. Ele aparece nos filmes “Homem-Aranha 2” (2004) e “Homem-Aranha Sem Volta Para Casa” (2021).
Tom Hiddleston/Loki – O ator britânico, nascido em 9/2/1981 em Londres, tem sólida carreira em teatro e cinema. Ganhou 20 kg para tentar viver Thor, mas ficou com o papel do irmão, Loki. Está em filmes do próprio Thor, dos Vingadores e do Doutor Estranho, além da série “Loki” (2021) sobre o vilão nórdico.