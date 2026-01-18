Queda acentuada no número de borboletas é detectada nos Estados Unidos

Estudo publicado pela revista “Science” indica que as borboletas estão desaparecendo dos Estados Unidos. De acordo com o trabalho, o número desses insetos vem caindo em média 1,3% anualmente desde o início do século 21 no território americano.Por Flipar
Assim, desde 2000 a população de borboletas nos EUA teve uma redução de 22%. Segundo o estudo, três fatores explicam essa queda: uso de inseticidas, mudanças climáticas e perda de habitat.
No geral, 114 espécies de borboleta registraram queda acentuada na quantidade de animais e somente nove aumentaram no período. Nos Estados Unidos, há notificação de 650 espécies de borboletas.
Em julho de 2024, uma pesquisa indicou que borboletas da espécie Vanessa Cardui percorrem milhares de quilômetros voando, sem pousar. Assim, elas conseguem atravessar oceanos.
Os pesquisadores usaram DNA e pólen acumulado pelas borboletas para mostrar que um grupo voou por 4.200 quilômetros sobre o Oceano Atlântico antes de conseguir um local para o pouso.
Essa descoberta explica o mistério levantado pelo entomologista Gerard Talavera em 2013. Ele achou borboletas Vanessa cardui, exaustas e com danos nas asas, em uma praia da Guiana Francesa. Cruzar o oceano leva até 8 dias para as borboletas. Elas conseguem, mas é penoso.
A borboleta Vanessa cardui é chamada popularmente de bela-dama. Ela é encontrada em todos os continentes, exceto na Antártida (por causa do gelo), e vive em qualquer zona temperada, inclusive nas montanhas dos trópicos. A espécie é grande (5 a 9 cm). Tem corpo preto e branco e asas alaranjadas com marcas pretas e brancas.
As borboletas estão entre os animais mais apreciados pelas pessoas, por sua beleza e delicadeza. A bela-dama existe em larga quantidade pelo mundo. Mas algumas espécies estão ameaçadas de extinção e ambientalistas buscam maneiras de preservá-las.
A Grande Borboleta Azul, que era considerada extinta desde 1870, reapareceu em agosto de 2022 na Inglaterra para alegria geral. Apontada com uma das mais belas do mundo, ela tem 5 cm de envergadura das asas, num delicado desenho.
Em Minas Gerais, uma Borboleta Ribeirinha, espécie rara e ameaçada de extinção, também foi encontrada por pesquisadores, que festejaram a novidade.
Algumas espécies de borboletas são bem pequenas, enquanto outras têm envergadura maior do que a palma da mão de um adulto. Antes de virarem borboletas, elas são lagartas.
As lagartas alimentam-se das folhas de algumas árvores de fruto – como pessegueiros, ameixoeiras, pereiras, etc –, mas nunca constituem praga para essas culturas. Veja algumas das mais belas e exóticas espécies de borboletas espalhadas pelo planeta.
Monarca – Também chamada de Tigre Laranja, por causa das cores das asas. Natural da América do Norte, faz um dos mais longos percursos de migração: 4.000 km até o México, onde passa o inverno. Essa espécie é venenosa por causa da alimentação na fase lagarta.
Imperador da Índia – Encontrada na Ásia, em países como Nepal, Índia, Vietnã, Laos e China. Tem prolongamentos nas asas posteriores que lembram cornos de cervo.
Pavão Real de Luzon – Para muitos, é a mais bela do planeta. Encontrada na maior parte da Europa (com exceção da Escandinávia e do sul de Espanha e Portugal), também existe no Japão. O nome se deve às manchas brilhantes nas asas que lembram penas de pavões.
Morfo Azul – Esta borboleta pode medir até 20cm, uma das maiores do mundo. Encontrada no Brasil, Paraguai, Colômbia, Venezuela e México. Tem vida curta: cerca de 115 dias.
Sylphina Angel – Destaca-se por ter asas transparentes. Vive no Peru, Equador e Bolívia. Voa até 320 km em busca de alimento, principalmente na primavera, quando as flores ficam ricas em pólen.
Imperador Roxo – O nome se deve aos machos que têm o azul púrpura nas asas. As fêmeas não têm essa tonalidade. Os machos ficam nas copas das árvores e as fêmeas descem para colocar ovos no solo.
Borboleta Zebra – O nome é por causa das listras (que nem sempre são pretas e brancas; podem ter outras cores, como laranja, vermelho e azul). A cabeça tem pêlos e um par de antenas compridas. Vive na Península Ibérica e no Norte da África.
Flor-da-Paixão – Também chamada de Longwings (asas longas), passeia pelo sul do Estados Unidos até a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, passando pela América Central.
Olho de Veado – Também chamada de Olho de Boi. Possui corpo predominantemente amarronzado. Seu corpo é coberto por uma pelugem e ela possui antenas.
Cauda de Andorinha – Vive na Europa, Ásia e América do Norte. A cauda existe tanto nos machos como nas fêmeas. Seus ovos são colocados, geralmente, em folhas de cenoura, erva-doce e arruda.
Asa de Pássaro- As suas asas dianteiras são escuras com uma faixa verde. A cauda é delicada. O macho é muito diferente da fêmea – o que caracteriza diformismo sexual. Esta espécie se limita à Nova Guiné e está ameaçada de extinção.
Mariposa Cometa – Comum em Madagascar, também é chamada de mariposa-da-lua. Os machos são bem maiores que as fêmeas. Um aspecto impressionante é a cauda longa, vermelha e amarela, usada na defesa contra atacantes
88 – O nome cientÃfico Ã© Diaetria Clymena, mas o 88 vem do desenho nas asas, semelhante a este nÃºmero. Vive na AmÃ©rica do Sul. Ã? uma espÃ©cie rara, com risco de extinÃ§Ã£o.
Apollo – Adaptada para viver em lugares de baixa temperatura, é encontrada na Europa, Ásia e América do Norte. Essa borboleta tem um revestimento de pelos fininhos e suas asas não têm cauda.
Greta Oto – É transparente e conhecida como “espelho”. O envoltório das asas pode ter diversas cores. Geralmente, branco, laranja, marrom ou vermelho. Encontrada na América Central, é resistente à toxina das plantas. Por isso, pode comer plantas tóxicas para outras espécies.
Borboleta Folha – Parece uma folha ressecada, o que serve como poderosa camuflagem. Quando se sentem ameaçadas ficam paradas e despistam com facilidade. Encontrada em vários países da Ásia.
Borboleta Coruja – Vive apenas na América do Sul. É uma espécie grande, de 17cm de envergadura (a maior do Brasil). Repousa nos troncos durante o dia e voa cedinho ou no fim da tarde. Livra-se de predadores com mais facilidade ao abrir as asas que imitam olhos grandes.
Almirante-vermelho-europeu – Vive em regiões mais quentes da Ásia, Europa e América do Norte. Podem percorrer 2 mil km em busca de ambiente menos frio quando chega o inverno. Usa técnicas de camuflagem para escapar de predadores.
Borboleta Esmeralda – Vive na Serra Nevada (Espanha) e no Canadá. Prefere terrenos arenosos e de vegetação baixa. O nome vem do verde brilhante nas asas.
Borboleta mórmon – Vive na Ásia, entre Índia e Indonésia. As asas são grandes, de até 15 cm.