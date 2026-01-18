Chuva de granizo atrai curiosidade, mas causa estragos; saiba como se forma

Nos últimos anos, diversos episódios envolvendo chuva de granizo no Brasil causaram estragos e ofereceram perigo para a população. Entenda como esse fenômeno acontece!Por Flipar
A chuva de granizo é um fenômeno meteorológico caracterizado pela queda de pedras de gelo, conhecidas como granizo ou saraiva, que se formam em nuvens de tempestade, especialmente em cumulonimbus.
Essas pedras podem variar de poucos milímetros até vários centímetros de diâmetro, podendo causar danos significativos dependendo do seu tamanho, densidade e velocidade de queda.
A formação do granizo ocorre quando fortes correntes ascendentes dentro dessas nuvens transportam gotículas de água para altitudes muito elevadas.
Quando essas gotículas super-resfriadas (em estado líquido abaixo de 0°C) são carregadas para muito alto, elas congelam ao entrar em contato com partículas como poeira ou gelo.
Esses embriões de granizo são mantidos em suspensão pelas correntes de ar, crescendo em camadas à medida que mais água líquida se congela ao seu redor.
Quando ficam pesados demais para serem sustentados, caem como chuva de granizo.
Algumas pedras de granizo podem ter entre 5 e 200 mm. Os formatos são irregulares. As redondinhas atraem a atenção.
A maioria das pedras é pequena. Mas há granizos grandes que podem até matar. Na foto, um pedaço de granizo que caiu nos EUA, em Dakota do Sul, tinha 20 cm e 880 gramas. Quase 1 kg!
A ocorrência de granizo é mais comum em regiões de clima temperado e tropical durante as estações mais quentes, especialmente na primavera e no verão, quando há maior incidência de tempestades intensas.
No Brasil, por exemplo, estados como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registram episódios frequentes de chuva de granizo.
Em 2022, uma forte chuva de granizo em Minas Gerais deixou ruas tomadas por gelo e grandes trechos intransitáveis.
Em algumas localidades, carros chegaram a atolar. Não havia como transitar.
Em vários pontos, as pedras de gelo danificaram casas e carros.
Pacientes da Unidade de Pronto Atendimento em Uberaba tiveram que ser transferidos, pois as pedrinhas de gelo destruíram partes da UPA.
Ninguém ficou ferido, mas houve vários danos no corredor, em salas de atendimento e na recepção.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pedaços pequenos de gelo, abaixo dos 5 mm, são classificados como bolas de gelo, bolas de neve ou granizo mole. Para os leigos, tudo é granizo.
Muitas pessoas costumam “capturar” as pedrinhas de granizo para tirar fotos. Agora que conferiu essas dicas, é bom tomar cuidado antes de sair por aí em chuvas desse tipo.