Tradição e simbolismo: o cachimbo segue presente, mas prejudica a saúde

O cachimbo é uma prática antiga, com registros de uso por indígenas das Américas há mais de mil anos. Era utilizado em cerimônias espirituais e como símbolo de paz entre tribos. Após o contato com os europeus, sua popularidade se espalhou pelo mundo durante os séculos XVI e XVII.

Por Flipar