Igreja histórica atrai curiosos por formato de ‘disco voador’

Uma igreja localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais, ganhou fama por sua arquitetura inusitada e se tornou um dos principais ícones da cidade.
Apelidada de “Igreja do Disco Voador”, a Paróquia Melquita Católica de São Jorge fica no bairro Santa Helena.
Seu formato arredondado e incomum chama a atenção de quem passa pelo local.
Projetada com simbolismo espiritual — no qual a estrutura circular representa a universalidade e a cúpula remete ao céu —, a igreja celebrou em 2025 os 60 anos de sua primeira missa.
“Na Divina Liturgia, o sacerdote não ‘aparece’ tanto quanto no rito romano. A ideia é que Deus seja o centro. Há mistério, beleza e um sentido de transcendência”, explicou ao g1 o diácono Raphael De Paola.
Ao contrário do rito romano (mais comum no Brasil), na liturgia melquita o padre celebra boa parte do tempo voltado para o altar, simbolizando que todos caminham juntos na mesma direção.
A decisão de construir um templo próprio ocorreu na década de 1950, após o crescimento da comunidade e a criação de associações e comércios.
Os melquitas formam uma das tradições cristãs mais antigas ainda em atividade e têm origem especialmente nas regiões que hoje correspondem à Síria, ao Líbano, à Palestina e ao Egito.
Apesar de ter hierarquia, ritos e leis próprias, a Igreja Melquita está em plena comunhão com o Papa e a Igreja Católica Romana.