20 de janeiro é Dia de São Sebastião: Descubra o santo padroeiro de cada capital do Brasil

20 de janeiro é Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro e feriado municipal. Ele também é o santo cultuado oficialmente em outras cidades, várias delas com o nome do santo, como , por exemplo, São Sebastião do Umbuzeiro, na Paraíba.Por Flipar
Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais.
Aracaju (SE) – São Cristóvão – Patrono dos viajantes e motoristas, é invocado por proteção em deslocamentos. Tradicionalmente, é representado como um homem forte carregando o Menino Jesus. Viveu no século e e é conhecido por sua dedicação ao serviço e à caridade. Celebrado em 25 de julho.
Belém (PA) – São José – Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.
Belo Horizonte (MG) – São José – Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.
Boa Vista (RR) – São Sebastião – Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais em 20 de janeiro.
Brasília (DF) – São João Bosco – Fundador da Sociedade de São Francisco de Sales (Salesianos), viveu de 1815 a 1888 e dedicou sua vida à educação e ao trabalho com jovens. Ele é conhecido por sua abordagem inovadora e carinhosa no ensino, ajudando muitos a se tornarem cidadãos produtivos. Sua festa é celebrada em 31 de janeiro.
Campo Grande (MS) – São João Baptista – Celebrado especialmente nas festividades juninas. Ele é conhecido por seu papel de precursor de Jesus e por sua mensagem de conversão. Sua festa no dia 24 de junho inclui tradições culturais e religiosas que refletem a devoção popular.
Cuiabá (MT) – Nossa Senhora do Rosário – É uma das muitas invocações marianas que simbolizam proteção e intercessão. Ela é venerada refletindo a profunda tradição católica na região. Sua festa é celebrada em 7 de outubro, com procissões e celebrações que reúnem a comunidade em louvor e gratidão.
Curitiba (PR) – Santa Rita – Conhecida como a “santa das causas impossíveis”, viveu no século 15 e foi uma mulher de profunda fé e resiliência. Ela dedicou sua vida à oração e ao serviço aos necessitados, sendo reconhecida por seus milagres. Sua devoção é forte, especialmente entre aqueles que buscam intercessão em situações difíceis.
Florianópolis (SC) – Nossa Senhora do Desterro – Conhecida por sua proteção aos pescadores e à comunidade. É celebrada em 15 de agosto, e sua imagem é um símbolo de fé e esperança. A devoção a Nossa Senhora do Desterro é uma parte importante da cultura religiosa da ilha
Fortaleza (CE) – São José de Anchieta – Um missionário jesuíta que viveu de 1534 a 1597, conhecido por sua dedicação à evangelização dos indígenas. Ele é respeitado por suas contribuições à educação e à cultura no Brasil. Sua obra inclui a fundação de várias missões e a promoção do diálogo intercultural. Celebrado em 9 de junho.
Goiânia (GO) – São João Baptista – Celebrado especialmente nas festividades juninas. Ele é conhecido por seu papel de precursor de Jesus e por sua mensagem de conversão. Sua festa no dia 24 de junho inclui tradições culturais e religiosas que refletem a devoção popular.
João Pessoa (PB) – São Pedro – Simboliza a fé e a evangelização na região, sendo um dos apóstolos de Jesus. Conhecido como o “guardião das chaves do céu”, ele viveu no século I e é venerado por sua liderança na Igreja. Sua festa é marcada por missas e celebrações comunitárias.
Macapá (AP) – São José de Anchieta – Um missionário jesuíta que viveu de 1534 a 1597, conhecido por sua dedicação à evangelização dos indígenas. Ele é respeitado por suas contribuições à educação e à cultura no Brasil. Sua obra inclui a fundação de várias missões e a promoção do diálogo intercultural. Celebrado em 9 de junho.
Maceió – Nossa Senhora dos Prazeres – A devoção teve origem em Portugal, no final do século XVI. Celebrada na segunda-feira após o segundo domingo do Tempo Pascal. Os “prazeres” são identificados com as sete alegrias de Maria
Manaus (AM) -São Sebastião – Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais em 20 de janeiro.
Natal (RN) – São Gonçalo do Amarante – Celebrado por sua devoção e ajuda aos necessitados, viveu no século 13. É associado a diversos milagres e é um símbolo de esperança. Sua festa em 10 de janeiro é marcada por eventos comunitários e celebrações religiosas.
Palmas (TO) -São José – Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.
Porto Alegre (RS) – São Pedro – Venerado como o “guardião das chaves do céu”, viveu no século I e é um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele é conhecido por sua liderança e pela fundação da Igreja Cristã. Sua festa é celebrada em 29 de junho.
Porto Velho (RO) – São Sebastião – Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais em 20 de janeiro.
Recife (PE) – São José – Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.
Rio Branco (AC) -São Sebastião – Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais em 20 de janeiro.
Salvador (BA) – São Francisco Xavier- Foi um grande missionário que percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho. Ele é o Patrono Universal das Missões, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus. Viveu entre 1506 e 1552. Celebrado em 3 de dezembro
SÃ£o LuÃs (MA) – SÃ£o LuÃs Gonzaga – Santo padroeiro da juventude, viveu de 1568 a 1591 e Ã© conhecido por sua vida de pureza e dedicaÃ§Ã£o a Deus. Ele Ã© celebrado como um modelo de santidade e comprometimento, especialmente entre os jovens. Sua festa em 21 de junho Ã© marcada por eventos educativos e religiosos.
São Paulo (SP) – São Paulo Apóstolo – Viveu de aproximadamente 5 a 67 d.C. e é conhecido por suas viagens missionárias e por escrever várias cartas do Novo Testamento. Ele é considerado um dos fundadores da Igreja Cristã, com uma profunda influência na teologia cristã. Celebrado em 29 de junho.
Teresina (PI) – São Benedito – Santo da caridade, venerado por sua humildade e ajuda aos necessitados. Ele viveu no século 16 e é conhecido pela devoção à oração e ao serviço. Sua festa é celebrada em 5 de outubro.
VitÃ³ria (ES) – Nossa Senhora da VitÃ³ria – Ã? uma das representaÃ§Ãµes marianas que simbolizam proteÃ§Ã£o e intercessÃ£o. Sua festa Ã© celebrada em 8 de setembro, em honra Ã sua vitÃ³ria sobre as adversidades e pela proteÃ§Ã£o da cidade e de seus habitantes.