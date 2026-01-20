Confira 22 músicos do rock que completam 80 anos em 2026

Em 2026, 22 músicos importantes para a história do rock completam 80 anos em 2026. Nascidos em 1946, confira, a seguir, quem são esses artistas que tiveram papel decisivo na consolidação do gênero, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, período central para o desenvolvimento do rock moderno.

Por Flipar