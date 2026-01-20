Após 25 anos, Luciana Gimenez se despede da RedeTV! e fala em ‘novo desafio’

A RedeTV! anunciou oficialmente, em comunicado conjunto com Luciana Gimenez, o encerramento do vínculo da apresentadora com a emissora após 25 anos de parceria.Por Flipar
Segundo a empresa, a decisão foi tomada de forma consensual entre as partes, marcando o fim de um dos ciclos mais longos e emblemáticos da televisão brasileira no século 21.
Luciana chegou à emissora em 2001 e, desde então, esteve à frente do “SuperPop”, exibido nas noites de quarta-feira, além de ter comandado outros programas, como “Mega Senha”, entre 2010 e 2011, e o “Luciana by Night”, exibido de 2012 a 2021.
Luciana Gimenez publicou um texto extenso nas redes sociais para comentar a despedida.“Tenho orgulho do que construímos. Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada”, declarou.
“O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença”, afirmou, antes de deixar em aberto os próximos passos da carreira. “2026 será um ano de viver um novo desafio!”, anunciou, sem revelar detalhes.
A saída acontece em um momento de mudanças internas na emissora. Recentemente, a RedeTV! passou por uma reestruturação acionária, após Marcelo de Carvalho, empresário e ex-marido de Luciana, vender sua participação na empresa para Amilcare Dallevo Júnior, presidente e cofundador do canal.
Luciana Gimenez Morad nasceu em São Paulo, em 3 de novembro de 1969, e construiu uma trajetória multifacetada como apresentadora, empresária e modelo, tornando-se uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira.
Filha do empresário João Alberto Morad e da atriz Vera Gimenez, ela cresceu em uma família de classe média alta, com ascendência espanhola, portuguesa e libanesa.
Parte da infância foi vivida na casa da avó materna, em São Paulo, durante o processo de separação dos pais. Após a morte da avó, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a morar com a mãe e o padrasto, o ator Jece Valadão (1930 – 2006).
A sua carreira profissional começou cedo, aos 13 anos, quando iniciou trabalhos como modelo. Integrante da agência Elite, Luciana construiu uma sólida trajetória internacional, desfilando para grifes renomadas e vivendo em cidades como Milão, Paris, Hamburgo, Londres e Nova York.
A estreia como apresentadora aconteceu em 15 de janeiro de 2001, quando assumiu o comando do “SuperPop” na RedeTV!, substituindo Adriane Galisteu.
O programa, voltado a entrevistas com celebridades e temas polêmicos, enfrentou resistência inicial do público e da crítica. Luciana foi alvo de comentários negativos por erros de linguagem e gafes, atribuídos por ela ao fato de ter passado anos fora do país falando apenas inglês.
Em 2010, Luciana passou a apresentar o game show “Mega Senha” ao lado de Marcelo de Carvalho, e dois anos depois estreou o “Luciana by Night”, seu primeiro talk show, exibido semanalmente com a participação do humorista Diogo Portugal.
Na vida pessoal, Luciana teve relacionamentos de grande repercussão pública. Ainda adolescente, namorou o cantor Rod Stewart, e em 1998 conheceu Mick Jagger, líder e vocalista dos Rolling Stones, com quem teve seu primeiro filho, Lucas Maurice Morad Jagger, nascido em Nova York, em 18 de maio de 1999.
A gestação e o nascimento do filho foram amplamente noticiados, assim como a disputa judicial que levou ao reconhecimento da paternidade e à fixação de pensão. Após retornar ao Brasil em 2001, Luciana se estabeleceu em São Paulo com a mãe e o filho.
Em 2004, conheceu Marcelo de Carvalho, com quem se casou dois anos depois, em uma cerimônia realizada em Ilhabela.
Do relacionamento nasceu seu segundo filho, Lorenzo Gabriel Morad Fragali, em 2011. A união chegou ao fim em 2018, após 12 anos.
Ao longo de mais de duas décadas de carreira, Luciana Gimenez construiu uma imagem marcada por exposição, polêmicas, reinvenção e permanência, mantendo-se como um dos nomes mais reconhecidos da televisão brasileira contemporânea.