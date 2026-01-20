ICMBio pede suspensão de desembarques irregulares em Arraial após superlotação

A superlotação nas praias de Arraial do Cabo levou o ICMBio a recomendar “interdição imediata” de desembarques nas raias destinadas a barcos de maior porte, entre 25 e 80 passageiros. A situação ocorreu em locais como a Praia do Forno e as prainhas do Pontal do Atalaia.Por Flipar
Com acesso congestionado por terra e pelo mar, o relatório do órgão apontou “ineficiência no controle operacional”, com impactos na “segurança dos usuários” e na “organização da atividade turística e a integridade ambiental da área”.
Em nota, a prefeitura afirmou que a “gestão da área, incluindo a lâmina d’água, as raias de embarque e desembarque (…) e demais normas operacionais e de segurança” cabe, afinal, ao instituto.
Conhecida como o “Caribe brasileiro”, Arraial do Cabo é um dos destinos mais impressionantes do litoral fluminense. Entre suas inúmeras atrações naturais, a Praia do Farol se destaca como um verdadeiro tesouro.
Afinal, localizada em uma área protegida pela Marinha do Brasil, ela é considerada uma das praias mais limpas e preservadas não só do estado, mas de todo o país. O acesso controlado e o tempo limitado de visita ajudam a conservar seu visual intocado.
Com águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego, a Praia do Farol é o cartão-postal ideal para abrir as portas de Arraial, onde não faltam mirantes, trilhas e mergulhos. Assim, que tal conhecermos mais atrações para se conhecer em Arraial?
Um dos pontos mais emblemáticos de Arraial do Cabo, a Fenda de Nossa Senhora. Formada por rochas imponentes, é um lugar de contemplação e fé, onde, segundo a tradição, pescadores viram a imagem da Virgem Maria durante uma tempestade.
A vista do pôr do sol é deslumbrante e o local atrai turistas em busca de fotos, paz e o famoso beijo nas rochas, visto como uma bênção da natureza e da fé.
Apesar do nome, a Lagoa de Araruama é uma laguna hipersalina, sendo uma das maiores do mundo nesse tipo. Localizada na Região dos Lagos, cobre 160 km da costa do RJ e tem papel essencial na vida de muitas famílias de pescadores.
Suas águas extremamente salgadas atraem visitantes. Recentemente, ganhou destaque com o selo internacional Bandeira Azul, conferido a duas de suas praias, por atenderem a rigorosos padrões ambientais e de qualidade turística.
A trilha que parte da Praia dos Anjos leva ao mirante da Praia do Forno, revelando uma das vistas mais espetaculares de Arraial do Cabo. Apesar da subida íngreme, o percurso é curto e acessível. O mirante conta com um banco onde é difícil não parar para admirar a paisagem.
A trilha é também o caminho para a paradisíaca Praia do Forno, que pode ser acessada de barco por quem preferir evitar a caminhada. Um passeio imperdível!
Os passeios de barco são uma das formas mais populares de conhecer Arraial do Cabo. Partindo da Praia dos Anjos, os roteiros passam por praias paradisíacas como a do Farol e as Prainhas do Pontal do Atalaia, além de pontos como a Gruta Azul e a Fenda de Nossa Senhora.
Com 40 km de extensão, a Praia Grande se destaca pela beleza e infraestrutura. Suas águas cristalinas, que variam entre azul-turquesa e verde-esmeralda, contrastam com a areia branca e fina. Democrática, recebe desde famílias até surfistas.
Arraial do Cabo é considerado um dos melhores destinos de mergulho do Brasil, com águas claras e rica vida marinha. Os pontos de mergulho, acessíveis por barco, permitem observar tartarugas, cardumes, corais e até naufrágios.
Já o snorkel é ideal para iniciantes e pode ser feito em praias como a do Forno ou nas Prainhas do Pontal. A boa visibilidade e a diversidade de espécies garantem uma experiência fascinante para quem deseja visitar o fundo do mar.
As Prainhas do Pontal do Atalaia são acessadas por uma a escadaria comentada no começo da galeria. Formadas por duas praias que se unem na maré baixa, oferecem mar calmo e cristalino, digno de Caribe. A temperatura da água é agradável o ano inteiro.