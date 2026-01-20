Cientistas revelam novas libélulas; conheça as espécies

Cientistas do Instituto Federal de Minas Gerais descobriram recentemente duas novas espécies de libélula, encontradas no Parque Nacional Grande Sertão: Veredas, entre Minas Gerais e Bahia.Por Flipar
A primeira faz parte do gênero Argia e por isso ganhou o nome de Argia Sertaneja, em homenagem ao sertão brasileiro.
A segunda, do gênero Minagrion, foi batizada de Minagrion Vereda, em homenagem ao parque, que é uma das principais unidades de conservação do Cerrado, importante bioma na diversidade da Natureza no Brasil.
As libélulas são insetos fascinantes que servem como indicadoras ecológicas, já que sua presença está frequentemente associada à boa qualidade da água em ambientes aquáticos. Veja curiosidades sobre elas.
As libélulas têm um corpo alongado, dois pares de asas com transparência e grandes olhos compostos, que podem cobrir até 80% da cabeça.
São predadoras eficientes tanto na fase adulta quanto na larval, alimentando-se de mosquitos e pequenos insetos aquáticos.
As libélulas passam por uma metamorfose incompleta. O ciclo de vida inclui três fases: ovo, ninfa (ou larva) e adulto.
Elas têm habilidades de voo excepcionais, podendo pairar, voar para frente, para trás e mudar de direção rapidamente.
São importantes indicadores de qualidade ambiental e biodiversidade, ajudando a monitorar a saúde dos ecossistemas aquáticos e terrestres.
As libélulas são encontradas em quase todos os países ao redor do mundo, exceto nas regiões extremamente frias, como a Antártida.
Elas frequentam uma ampla variedade de habitats, mas preferem áreas próximas a corpos d’água, como lagos e rios, onde suas larvas se desenvolvem.
E é justamente para a fase larval que lagos e lagoas são ambientes ideais para as libélulas, pois as larvas muitas vezes ficam escondidas entre pedras e vegetação subaquática.
O desenvolvimento das larvas também ocorre em pântanos e brejos- ambientes com vegetação densa e água parada .
Embora estejam principalmente associadas a corpos d’água, as libélulas adultas podem ser encontradas em áreas terrestres ao redor de seus habitats aquáticos, como jardins e parques.
As libélulas apresentam uma ampla gama de cores, que podem variar bastante entre as espécies e até mesmo entre os gêneros (macho ou fêmea) dentro da mesma espécie.
A Libélula Vermelha é um nome comum para várias espécies da família Libellulidae que apresentam cores brilhantes, como a Sympetrum sanguineum, conhecida como Libélula Sangüínea ou Libélula de Fogo
Nem todas as libélulas têm asas completamente transparentes. Embora muitas espécies de libélulas possuam asas transparentes com veias visíveis, algumas têm asas com padrões coloridos ou opacas. Essas características podem variar amplamente entre diferentes espécies