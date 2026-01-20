Estilo de Vida

Alimentos que aliviam os desconfortos na barriga

Quando estamos bem, raramente valorizamos a própria saúde, mas basta adoecer para sentir falta da disposição de sempre. Após consultar o médico para entender o desconforto, veja na galeria a seguir quais alimentos podem ajudar a aliviar a dor abdominal.

O consumo de chás de ervas — como erva-doce, camomila e erva-cidreira — é amplamente recomendado para diferentes desconfortos. Eles costumam ajudar em casos de dor de cabeça, insônia, ansiedade, estresse e outros sintomas.

TeaCora Rooibos/Unsplash

O chá de hortelã é um aliado contra a azia e a acidez estomacal, especialmente após refeições gordurosas. Também pode ajudar quem sofre de gastrite, graças às suas propriedades medicinais.

Jaida Stewart/Unsplash

Legumes cozidos no vapor são uma boa alternativa para quem está com dor de barriga. O método deixa os alimentos mais macios, leves e fáceis de digerir, trazendo alívio ao sistema digestivo.

Nadine Primeau/Unsplash

Na culinária existem vários métodos de cocção, alguns estudados mundialmente e outros preservados por culturas específicas. A cesta de bambu, muito usada em países asiáticos, é prática e ideal para cozinhar legumes no vapor com rapidez.

Thom Milkovic/Unsplash

O consumo diário de frutas é essencial para fortalecer o sistema imunológico e garantir energia. Isso se deve, em parte, à frutose, o açúcar natural presente nesses alimentos.

Stephanie Studer/Unsplash

Como diz o ditado, “uma maçã por dia mantém você longe do médico”. As frutas, ricas em fibras, favorecem a digestão e o bom funcionamento do intestino.

Sara Cervera/Unsplash

Os peixes tÃªm carne mais suave que as carnes suÃ­na ou bovina e podem ser mais pobres ou mais ricos em gordura. Os magros incluem linguado, namorado e robalo; jÃ¡ atum, salmÃ£o e sardinha estÃ£o entre os mais gordos.

Youtube/erickgrinder

Peixes de água fria são especialmente benéficos para o estômago, pois têm digestão mais fácil. Há inúmeras receitas para incluí-los na dieta, como o salmão grelhado temperado apenas com azeite extravirgem e sal.

Caroline Attwood/Unsplash

A melancia combate a retenção de líquidos e o inchaço corporal, além de ser rica em fibras. Isso favorece o trânsito intestinal e contribui para o bem-estar digestivo.

Sahand Babali/Unsplash

HÃ¡ muitos tipos de sopa, como cebola, canja e minestrone, mas quem estÃ¡ com dor intestinal precisa de versÃµes mais leves. Nesses casos, Ã© importante controlar a gordura e escolher ingredientes que ofereÃ§am os nutrientes certos.

Hanna Balan/Unsplash

A sopa de cenoura é uma opção leve e eficaz contra desconfortos estomacais. Ao adicionar arroz, o prato ganha efeito regulador, ajudando a equilibrar o intestino.

Anshu A/Unsplash

O kefir é uma bebida fermentada produzida com microrganismos cultivados, normalmente, em leite de vaca, cabra ou ovelha. É rico em vitaminas, cálcio, magnésio, enzimas e probióticos.

Alison Marras/Unsplash

O kefir pode ser consumido como iogurte natural, com mel ou frutas. Apesar dos benefícios, recomenda-se não ultrapassar um copo por dia para evitar efeito reverso, como dor abdominal ou diarreia.

azerbaijan_stockers/freepik

Nas saladas, é essencial lavar bem as folhas em água corrente para evitar bactérias. Também convém não usar molhos muito gordurosos, que podem irritar o sistema digestivo.

Heather Barnes/Unsplash

Uma boa opção é a salada colorida com folhas escuras, como couve, agrião e espinafre, ricas em vitaminas, minerais e fibras. As folhas mais claras, como o alface, também ajudam a aliviar dores musculares.

Rachael Gorjestani/Unsplash

Cereais integrais como aveia, linhaça, chia, quinoa e grão-de-bico são ricos em vitaminas e minerais. Esses grãos ajudam no bom funcionamento do intestino e contribuem para uma dieta mais equilibrada.

Taylor Kiser/Unsplash

Cereais mais fibrosos, como farelo de trigo, centeio e aveia, são ideais para aliviar a constipação. Uma boa alternativa é preparar um bolo integral com linhaça e granola.

Markus Winkler/Unsplash

A água de coco é um suco natural diurético, leve e com poucas calorias. Rica em cálcio, magnésio e potássio, ajuda a repor nutrientes e hidratar o organismo.

Markus Winkler/Unshplash

Uma forma criativa de consumir água de coco é usá-la no lugar do leite em uma vitamina de melão, hortelã e mel. Batida com gelo, fica leve, refrescante e muito nutritiva.

Amanda Vick/Unsplash

