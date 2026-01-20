Balneário Camboriú: conheça a Times Square Brasil, inspirada em Nova York

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, inaugurou uma nova atração urbana inspirada em Nova York, a chamada Times Square de BC, instalada no cruzamento das avenidas Brasil e Alvin Bauer, área que recebe mais de 12 mil pessoas por dia.Por Flipar
O principal destaque é um telão de LED 5D circular, com 9,6 metros de largura e 11,5 metros de altura. No mesmo local, entrou em operação o New York Food Lounge, complexo gastronômico e cultural com 1.500 metros quadrados, 26 lojas e capacidade para 350 pessoas.
O investimento total foi de R$ 50 milhões. O telão funcionará 24 horas, exibindo anúncios e conteúdos interativos, além de mensagens personalizadas. A prefeitura afirmou que o projeto está regular, apesar das críticas iniciais sobre possível poluição visual.
Críticos, aliás, argumentam que os painéis de LED gigantes geram apelo turístico artificial, o que pode descaracterizar a identidade local e comprometer a paisagem urbana com poluição visual.
O empreendimento é financiado pelos donos da área comercial do Edifício New York Apartments e oferece um ambiente moderno, com diversas opções gastronômicas, música e bebidas.
O espaço tem estacionamento, área para crianças e a “Times Square Brasil”, um grande painel de LED onde os visitantes interagem em tempo real usando um aplicativo.
Localizada em Manhattan, na cidade de Nova York, a Times Square é um dos pontos turísticos mais famosos e icônicos do mundo.
A área se estende da 42nd Street à 47th Street, entre a Broadway e a Seventh Avenue, e é famosa por seus enormes painéis de LED, luzes neon e telas digitais que iluminam a área 24 horas por dia.
Originalmente chamada de Longacre Square, a região recebeu o nome atual em 1904, quando o jornal The New York Times mudou sua sede para o edifício One Times Square.
Na mesma época, a primeira celebração de Ano Novo foi realizada ali, tradição que continua até hoje, com a famosa queda da bola de cristal (Ball Drop) na véspera de Ano Novo, atraindo milhões de espectadores ao redor do mundo.
Ao longo do século 20, a Times Square passou por altos e baixos. Nas décadas de 1920 e 1930, tornou-se um centro de entretenimento, com teatros da Broadway, cinemas e casas de show.
No entanto, nas décadas de 1970 e 1980, a área enfrentou um declínio, com o aumento da criminalidade e a proliferação de estabelecimentos de má reputação.
A revitalização começou na década de 1990, com esforços do governo e da iniciativa privada para transformar a Times Square em um destino seguro e atraente para turistas e moradores.
Hoje, a Times Square é um dos locais mais visitados do mundo, recebendo cerca de 50 milhões de turistas anualmente. É o epicentro da Broadway, com mais de 40 teatros que apresentam alguns dos espetáculos mais famosos do planeta.
A área também contempla diversas atrações famosas, como a escadaria vermelha da TKTS, onde é possível comprar ingressos com desconto para espetáculos, e grandes lojas temáticas, como a M&M’s World e a Disney Store.
A praça também é um importante centro de negócios, com escritórios de grandes empresas e sedes de conglomerados de mídia.
A Times Square também tem presença constante em filmes e séries de TV, o que a tornou um ícone da cultura pop e um destino obrigatório para qualquer visitante da “cidade que nunca dorme”.