Safira encontrada no Sri Lanka pode bater por muito recorde de pedra preciosa mais cara da história

Uma safira estrela púrpura considerada única no mundo foi descoberta no Sri Lanka e pode se tornar uma das gemas mais valiosas da história.Por Flipar
Batizada de “Estrela da Terra Pura”, a pedra tem 3.563 quilates e reúne características extremamente raras.
Embora encontrada em 2023, seu potencial só foi confirmado agora, em janeiro de 2026, após rigorosas avaliações técnicas e certificações laboratoriais.
Ela foi encontrada em uma mina próxima à cidade de Rathnapura, apelidada de “cidade das gemas”.
A avaliação técnica foi conduzida pelo gemólogo Ashan Amarasinghe, que destacou o asterismo excepcional da pedra (efeito óptico de seis raios perfeitamente definidos).
Embora o valor oficial ainda não tenha sido estabelecido, estimativas apontam um preço entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões (em torno de R$ 2,14 bilhões).
As safiras são pedras preciosas da família do corindon, compostas por óxido de alumínio.
Embora a cor azul seja a mais icônica — resultante da presença de ferro e titânio —, elas também existem em tons de rosa, amarelo, verde e roxo.
Com dureza 9 na escala Mohs, a safira é um dos materiais mais resistentes da Terra, perdendo apenas para o diamante.
Essa durabilidade a torna ideal não apenas para a alta joalheria, mas também para fins industriais, como vidros de relógios de luxo e componentes eletrônicos.
Além do Sri Lanka, as principais jazidas de safira estão no Mianmar, Madagascar e Austrália.
Além da beleza, as safiras simbolizam sabedoria, realeza e proteção desde a Antiguidade.
O Sri Lanka, onde a “Estrela da Terra Pura” foi encontrada, é um país insular do sul da Ásia, localizado no oceano Índico, ao sudeste da Índia.
O país conta com uma geografia diversificada que vai de praias tropicais de areia dourada a montanhas cobertas por neblina e plantações de chá.