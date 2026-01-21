Galeria

Safira encontrada no Sri Lanka pode bater por muito recorde de pedra preciosa mais cara da história

Uma safira estrela púrpura considerada única no mundo foi descoberta no Sri Lanka e pode se tornar uma das gemas mais valiosas da história.

Batizada de “Estrela da Terra Pura”, a pedra tem 3.563 quilates e reúne características extremamente raras.

Embora encontrada em 2023, seu potencial só foi confirmado agora, em janeiro de 2026, após rigorosas avaliações técnicas e certificações laboratoriais.

Ela foi encontrada em uma mina próxima à cidade de Rathnapura, apelidada de “cidade das gemas”.

A avaliação técnica foi conduzida pelo gemólogo Ashan Amarasinghe, que destacou o asterismo excepcional da pedra (efeito óptico de seis raios perfeitamente definidos).

Embora o valor oficial ainda não tenha sido estabelecido, estimativas apontam um preço entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões (em torno de R$ 2,14 bilhões).

As safiras são pedras preciosas da família do corindon, compostas por óxido de alumínio.

Embora a cor azul seja a mais icônica — resultante da presença de ferro e titânio —, elas também existem em tons de rosa, amarelo, verde e roxo.

Com dureza 9 na escala Mohs, a safira é um dos materiais mais resistentes da Terra, perdendo apenas para o diamante.

Essa durabilidade a torna ideal não apenas para a alta joalheria, mas também para fins industriais, como vidros de relógios de luxo e componentes eletrônicos.

Além do Sri Lanka, as principais jazidas de safira estão no Mianmar, Madagascar e Austrália.

Além da beleza, as safiras simbolizam sabedoria, realeza e proteção desde a Antiguidade.

O Sri Lanka, onde a “Estrela da Terra Pura” foi encontrada, é um país insular do sul da Ásia, localizado no oceano Índico, ao sudeste da Índia.

O país conta com uma geografia diversificada que vai de praias tropicais de areia dourada a montanhas cobertas por neblina e plantações de chá.

