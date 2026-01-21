Déficit de atenção: Quando o esquecimento vira um problema diário

O déficit de atenção é uma condição que afeta a capacidade de manter o foco, organizar tarefas e concluir atividades do dia a dia. Ele pode impactar estudos, trabalho, relações pessoais e a autoestima. Causa angústia quando a pessoa percebe a confusão em que se mete no dia a dia.

Por Flipar