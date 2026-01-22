Aline Campos é eliminada do ‘BBB 26’ e comenta rivalidade com Ana Paula no ‘Mais Você’

Após a exibição da entrevista, a repercussão nas redes sociais foi imediata. Internautas ironizaram as explicações dadas por Aline, destacaram a postura de Ana Maria Braga e compararam as perguntas da apresentadora a um “sermão”. Muitos usuários afirmaram que a ex-sister exagerou na interpretação das situações vividas no jogo, enquanto outros reagiram com deboche ao que consideraram contradições em seus relatos.