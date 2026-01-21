Quina, +Milionária e mais loterias: confira os resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (21/1), seis loterias: os concursos 6933 da Quina; o 2915 da Dupla Sena; o 3593 da Lotofácil; o 322 da +Milionária; o 2878 da Lotomania e o 801 da Super Sete
Quina: R$ 1,9 milhão / Lotofácil: R$ 1,8 milhão / Lotomania: R$ 4,4 milhões / +Milionária: R$ 18 milhões / Dupla Sena: R$ 9,7 milhões / Super Sete: R$ 1,1 milhão
Teve os seguintes números sorteados: 03-08-14-18-36-49 no primeiro sorteio; 10-16-33-42-45-46 no segundo sorteio
Teve os seguintes números sorteados: 51-55-62-64-69
Apresentou os seguintes números: 01-05-14-17-30-33-41-42-49-55-62-65-68-77-79-81-84-90-93-95
Apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-06-07-08-09-10-12-15-18-19-23-24-25
Teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01-04-14-18-40-46. Os trevos sorteados foram: 3-6
Teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 2 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 9 / Coluna 6: 2 / Coluna 7: 1