Príncipe dos exércitos celestiais: Cidades que têm São Miguel Arcanjo como padroeiro

São Miguel é um dos santos mais poderosos no Catolicismo. Ele é considerado o príncipe dos exércitos celestiais, líder na batalha contra o mal e defensor da fé cristã. Sua figura representa proteção e justiça, sendo um dos arcanjos mais populares entre os fiéis em todo o mundo.

Por Flipar