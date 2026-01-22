Gigantes do céu: os pássaros da Pré-história

Na pré-história, muitos animais voadores povoavam o planeta. Durante o período Jurássico e Cretáceo, em particular, havia dinossauros que evoluíram para aves e também répteis voadores que não eram diretamente relacionados com as aves modernas.Aqui estão os principais grupos de “pássaros” ou criaturas voadoras da pré-história:

Por Flipar