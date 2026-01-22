Galeria

Canoas mais antigas que a Grande Pira?mide de Gize? sa?o descobertas em lago nos Estados Unidos

Arqueólogos da Sociedade Histórica de Wisconsin (WHS, na sigla em inglês) descobriram um conjunto de 16 canoas pré-históricas submersas no Lago Mendota, nos Estados Unidos.

Por Flipar
Durante esse vasto período de tempo, diferentes gerações de povos indígenas utilizaram o lago para conseguir água e outros recursos.

“Por gerações, o povo Ho-Chunk honrou este local por meio de cerimônias de lembrança”, disse a arqueóloga estadual Amy Rosebrough.

Além disso, o lago é amplamente utilizado para pesca, navegação, vela e, no inverno rigoroso, para patinação e pesca no gelo.

Historicamente, o lago e suas margens têm uma conexão profunda com os povos nativos, especialmente a nação Ho-Chunk, que habitava a área muito antes da colonização europeia.

No entanto, o desenvolvimento urbano e a agricultura intensa ao redor da bacia trouxeram desafios ecológicos significativos ao longo das décadas.

O excesso de fósforo proveniente do escoamento superficial tem causado florescimentos recorrentes de algas verde-azuladas, o que afeta a qualidade da água e a biodiversidade local.

