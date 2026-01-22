Mais de 130 anos após ‘desaparecimento’, espécie de sapo ressurge no Chile

Uma espécie de sapo nativa das florestas chilenas (Alsodes vittatu), foi redescoberta após mais de 132 anos sem registros.Por Flipar
Pesquisadores da Universidade de Concepción, no Chile, identificaram duas populações na região de Araucanía.
O anfíbio foi inicialmente encontrado pelo entomologista francês Philibert Germain em 1893 e descrito oficialmente em 1902, pelo naturalista alemão Rodulfo Amando Philippi.
Apesar de diversas tentativas de reencontrá-lo entre 1995 e 2016, sua localização permaneceu desconhecida devido à dificuldade em determinar o local exato da descoberta original.
Entre 2023 e 2024, novas expedições finalmente confirmaram sua existência, permitindo a obtenção dos primeiros dados biológicos e ecológicos da espécie.
A IUCN ainda classifica a espécie como “dados insuficientes”, ressaltando a necessidade de mais estudos para avaliar sua população e implementar medidas de conservação.
Sapos são anfíbios da ordem Anura (“sem cauda”, em grego antigo), assim como pererecas e rãs. Em muitos casos, é comum acharmos que esses animais são iguais, com as mesmas características. Apesar de terem muitas semelhanças físicas, os três são diferentes.
Das mais de 8.400 espécies de anfíbios conhecidas no mundo, 1.188 estão no Brasil, o que faz do país o dono da maior diversidade no mundo, segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios.
O órgão pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e ressalta que dentro da ordem Anura estão várias famílias de sapos, rãs e pererecas cujas espécies estão em todos os continentes, com exceção da Antártica.
“A principal diferença é que os sapos têm a pele mais seca e preferem ficar na terra. As rãs podem ser macho ou fêmea e gostam de ficar perto de lagoas, assim como as pererecas, que costumam viver em árvores e escalar paredes por terem discos adesivos na ponta dos dedos” explicou Carlos Jared, diretor do Laboratório de Biologia Estrutural do Instituto Butantan.
“Já as semelhanças é que todos os anuros respiram pela pele e pelo pulmão e sugam água pela região inguinal (abaixo da barriga)”, esclareceu Jared.
Os sapos são membros da família Bufonidae e apresentam cerca de 600 espécies dentre 52 gêneros. Já a maior família de rãs é a Ranidae, cujas espécies ocorrem quase exclusivamente no hemisfério norte.
Em alguns lugares do mundo, as rãs são servidas em restaurantes. Trata-se da espécie Aquarana catesbeiana, mais conhecida como rã-touro, que vem de criadouros, ou seja, fora da natureza.
“Os portugueses introduziram o termo ‘rã’ aqui no Brasil para um animal que não é rã de verdade, mas é semelhante. As nossas rãs, chamadas de jias ou caçotes, pertencem à família Leptodactylidae, cujas espécies são comuns na América do Sul e Central”, afirma Carlos Jared.
As pererecas vivem em árvores e a maioria é da família Hylidae (lê-se hilide), embora haja outras tantas com diferentes espécies. O nome perereca tem origem na palavra pere’reg (“ir aos saltos”) em tupi.
Entre as principais diferenças, os sapos são mais corpulentos e com patas traseiras mais curtas e robustas. Esses animais costumam caminhar ao invés de saltar e pular, sendo mais terrestres.
Eles apresentam duas grandes glândulas atrás da cabeça, chamadas de parotoides. É nelas que fica o veneno usado em quem tenta mordê-lo. O predador aciona esse veneno, por meio da pressão da mordida.
As rãs, por sua vez, passam mais tempo na água do que os sapos, sendo considerados animais semiaquáticos. Por lá, fogem de possíveis ameaças, sendo exímias saltadoras, com patas longas e fortes.
As pererecas são mais leves, têm pele muito úmida, lisa e brilhante, e pernas finas e longas. Elas se diferenciam dos demais anuros por terem discos adesivos na ponta dos dedos, semelhantes a ventosas, e são menores que sapos e rãs.
Mesmo com o medo ou repulsa de alguns, a presença de rãs, sapos e pererecas é um indicador de um ecossistema saudável. Eles conseguem sobreviver somente em lugares não poluídos e são sensíveis às mudanças de ambiente.
Em 2022, o canto de um sapo em uma montanha no norte da Amazônia atraiu a atenção dos pesquisadores. Tratava-se de uma espécie nova, que foi capturada por cientistas, que dois anos depois definiram sua identidade: Neblinaphryne imeri.
“Logo que chegamos, ouvimos o canto de um sapinho que era claramente novo, pelo menos para nós. E desde os primeiros momentos tentamos encontrar o emissor daquele canto”, relatou o biólogo Antoine Fouquet em entrevista ao Jornal da USP.
O Neblinaphryne imeri Ã© predominantemente marrom, com pintinhas brancas e algumas manchas amarelas espalhadas pelo corpo (sobretudo na porÃ§Ã£o ventral). As fÃªmeas sÃ£o um pouco maiores do que os machos, que cantam predominantemente ao amanhecer e ao entardecer.
Outro exemplo de anfíbio que ganhou os noticiários foi o sapo-de-barriga-amarela (Bombina sp.), que possui pupilas em forma de coração que intrigam cientistas.
Segundo os pesquisadores, esses animais são bem adequados para viver na lama, sendo marrons no topo e com barrigas amarelas. Eles ficam paralisados por um longo período durante o inverno e depois emergem na primavera para o acasalamento.
As pupilas em forma de coração são apenas uma das muitas formas estranhas de pupilas vistas em anuros, que é o grupo de anfíbios que engloba sapos e rãs.