Jovem ganha R$ 133 mil em desafio científico com origami ‘super-resistente’

Um adolescente de 14 anos, de Nova York, nos Estados Unidos, ganhou US$ 25 mil, cerca de R$ 133 mil, por um projeto de origami que pode suportar até 10 mil vezes o próprio peso. Trata-se de Miles Wu, que venceu o Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge 2025.

Por Flipar