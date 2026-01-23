Phil Collins fala sobre recuperação após fase difícil

O músico Phil Collins falou abertamente sobre sua saúde em uma rara entrevista ao podcast Eras, da BBC, apresentado por Zoe Ball. Collins afirmou estar “totalmente recuperado” após enfrentar uma sequência de problemas médicos.Por Flipar
Ele contou que precisou de acompanhamento constante, incluindo uma enfermeira em casa 24 horas por dia, e relembrou complicações no joelho, além de ter contraído covid-19 durante uma internação, o que afetou seus rins.
Após cinco cirurgias, Collins voltou a andar com auxílio de muletas. Ele reconheceu excessos no passado, mas garantiu que, apesar das limitações físicas, segue com planos de continuar criando música e explorar novos caminhos artísticos.
Recentemente, circularam nas redes sociais fotos que, supostamente, mostram um encontro entre Paul McCartney e Phil Collins em um hospital. Tudo FAKE!
Embora o cantor realmente esteja doente, as imagens são falsas e foram criadas com inteligência artificial (IA). Junto com as fotos, vinham títulos e legendas que sugeriam um emocionante encontro entre os amigos.
O “Fato ou Fake”, do G1, confirmou que as fotos da suposta visita de Paul McCartney a Phil Collins foram geradas por inteligência artificial, com alta probabilidade detectada pela ferramenta “Hive Moderation”.
Em documentário lançado em dezembro de 2024, chamado “Phil Collins: Drummer First” no Youtube, o britânico da banda Gênesis compartilhou com os fãs a angústia por não poder mais tocar bateria.
Ele conta no documentário: “Ainda estou me acostumando um pouco. Passei toda a minha vida tocando bateria. De repente, não ser capaz de fazer isso é chocante”, completa.
Nic Collins, filho do baterista e que segue os passos do pai no instrumento, comentou sobre a aflição vivida por Phil Collins e contou que o pai precisou passar por uma intervenção cirúrgica no pescoço em 2025.
Em sua última performance com o Genesis, no mês de março de 2022, Phil Collins subiu ao palco em uma cadeira de rodas, o que emocionou seus fãs. O show fez parte da turnê “The Last Domino”, que marcou a despedida da banda.
Philip David Charles Collins nasceu no dia 30 de janeiro de 1951 em Londres, capital do Reino Unido e começou a tocar bateria com apenas 5 anos.
Em 1970, Collins entrou no Genesis como substituto do baterista John Mayhew. Cinco anos depois, o londrino tornou-se o vocalista do Genesis após Peter Gabriel deixar a banda.
Entre o fim dos anos 70 e a década de 80, o Genesis obteve enorme êxito comercial. No mesmo período, Collins deu início à sua carreira solo também.
Em 1981, o britânico lançou seu primeiro álbum solo, “Face Value”, que incluiu a canção “In the Air Tonight”, com grande sucesso nas paradas.
Collins colaborou com grandes astros da música, como Paul McCartney, Elton John e a icônica banda Led Zeppelin. Além da bem sucedida carreira na música, Phil Collins também fez trabalhos como ator.
Ele foi protagonista do filme “Buster – Procura-se um Ladrão” (1998), fez participações na série “Miami Vice” (1984), entre outros. Collins também colecionou prêmios ao longo da carreira.
Foram 5 Grammys, 2 American Music Awards, 2 Globos de Ouro e 1 Oscar. Ele arrebatou a estatueta da maior premiação do cinema mundial em 2000 na categoria “Canção Original” por “You’ll be in my Heart” na animação “Tarzan”, da Disney.
Phil Collins foi casado três vezes e tem cinco filhos: Nicholas (foto), Simon, Matthew, Joely e a atriz Lily Collins (foto), famosa por interpretar a personagem Emily Cooper na série de televisão “Emily em Paris”.